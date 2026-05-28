高雄教師墜樓亡 羅友志憶20年前霸凌案：愧汗直流

名嘴羅友志。（翻攝自臉書）

高雄市某國小25日驚傳男教師墜樓身亡，該名教師疑長期遭學生霸凌、承受巨大教學壓力，引發基層師生集體站出來發聲。對此，電視名嘴、資深媒體人羅友志分享，他20年前也曾遇過霸凌教師案，直呼，「20年了，午夜夢寐，愧汗直流」。

羅友志在臉書發文表示，他看了高雄所有民代、議員、高雄市長候選人的回應，感想是「這社會，瘋政治，但是政治對你的熱血沸騰、痛心疾首極為冷漠⋯⋯」他說，霸凌老師，怎麼會是今年從北到南三起老師墜樓事件開始的？

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羅友志指出，20年前蘋果日報剛來台的時候，他接過一通「媽媽的投訴電話」。當時，他在東森新聞當擔任社會中心副主管，投訴電話常常交到他手上。而爆料內容是，她的孩子在學校被老師欺負，老師在課堂上當眾侮辱她孩子，口氣暴力，不適合為人師表，且還有錄音佐證，那老師聲音確實幾乎歇斯底里，如果容易見獵心喜的記者，大概會「原音照登」。

羅友志再指，他要求媽媽多放幾次給他聽，但這位媽媽崩潰了，她歇斯底里的喊，「你管不管嘛，東森記者原來那麼怕事喔，還在那邊宣傳《爆料專線》，怕就不要講那麼好聽啦⋯⋯」

羅友志說，他反覆聽幾次錄音，才發現這同學激怒老師的用語極為高明，比如「叫她低俗綽號」、「嗆妳不敢喔⋯」，跟媽媽口氣如出一轍。而媽媽越來越不耐煩，因為當時蘋果日報敢報的名聲已經起來，她就像他威脅說，「你不報，我就給敢報的蘋果日報，給他們獨家！」幾番威脅恐嚇後，羅友志就沒好氣的跟她說，「媽媽，妳要給蘋果日報，請便！我聽起來，是妳孩子常常逃學、翹課、不當管教！」

媽媽則嗆，「不敢報就說啦，俗仔記者，爆料專線收一收啦，我兒子不過『七天沒去上學』，就要被老師霸凌嗎？」羅友志指出，後來她真的去跟蘋果爆料，大大的標題寫著：「惡師！」，「想當然，這位老師下場⋯⋯冰凍三尺非一日之寒」。

羅友志稱，後來那一天報紙賣的超好，他的長官逼他去補這條新聞，他氣的甩記者證，自己去隔壁喝咖啡，因為收視率極高，新聞還連吵三天。

羅友志說，他想說的是，這一條路，多少人參與其中，這一路上多少無辜的老師受害，甚至成為亡魂⋯⋯希望有一天可以靠大家力量，改變這個他當時改變不了的校園危機。直呼，「20年了，午夜夢寐，愧汗直流」。

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生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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