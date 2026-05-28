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    首頁 > 生活

    4人夜闖土地公廟作法事 「狂燒30箱金紙」害金爐塌陷

    2026/05/28 12:41 記者鄭淑婷／桃園報導
    4人夜闖頂橫峰青峰福德宮福德宮作法事，狂燒30箱金紙害金爐塌陷。（記者鄭淑婷翻攝）

    4人夜闖頂橫峰青峰福德宮福德宮作法事，狂燒30箱金紙害金爐塌陷。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市大園區頂橫峰青峰福德宮本月25日深夜有4人未經廟方允許，擅自進行法事且狂燒30箱金紙，大火連燒6小時直至隔天才結束，金爐因耐不住高溫，內部防火磚塌陷毀損、外牆花崗石爆裂，廟方清晨發現連忙調閱監視器並報案，確認是黃姓男子與3名友人所為，目前暫時將金爐封閉整修，並要求對方賠償損失。

    總幹事張文財表示，經調閱監視器發現，4人在25日晚上9點多抵達，準備非常多的金紙及不明物品疑似做法事，直到11點多一群人開始大量焚燒金紙，火焰大到溢出金爐，一行人還念著奇怪的咒語，金紙連續燒了6小時至隔天才結束。

    榮譽主委清晨5點多發現有人燃燒金紙，有先把對方的資料記下來，後來他將金爐口的門打開，發現金爐在一整天的高溫後，耐火磚已嚴重塌陷，隨即通報管委會所有幹部到場，從殘留金紙發現，除了一般的金紙，還有上頭有人形圖騰、太歲字樣的金紙，未經同意擅作法事是廟方所避諱的，金爐更忌諱燃燒不明紙錢及物品。

    管委會立即會同里長向青埔派出所報案，並聯絡到當事人，對方僅稱是替祖先舉辦法事，其餘未有太多說明，廟方現已經公告暫時封爐，請信眾暫時不要燒金紙，會先請廠商修復，再請法師進行淨爐儀式，再重新開放金爐，並會向對方求償維修費。

    廟方暫時封閉金爐進行維修。（記者鄭淑婷翻攝）

    廟方暫時封閉金爐進行維修。（記者鄭淑婷翻攝）

    4人夜闖頂橫峰青峰福德宮福德宮作法事，狂燒30箱金紙害金爐塌陷。（記者鄭淑婷翻攝）

    4人夜闖頂橫峰青峰福德宮福德宮作法事，狂燒30箱金紙害金爐塌陷。（記者鄭淑婷翻攝）

    4人夜闖頂橫峰青峰福德宮福德宮作法事，狂燒30箱金紙害金爐塌陷。（記者鄭淑婷翻攝）

    4人夜闖頂橫峰青峰福德宮福德宮作法事，狂燒30箱金紙害金爐塌陷。（記者鄭淑婷翻攝）

    4人夜闖頂橫峰青峰福德宮福德宮作法事，狂燒30箱金紙害金爐塌陷。（記者鄭淑婷翻攝）

    4人夜闖頂橫峰青峰福德宮福德宮作法事，狂燒30箱金紙害金爐塌陷。（記者鄭淑婷翻攝）

    4人夜闖頂橫峰青峰福德宮福德宮作法事，狂燒30箱金紙害金爐塌陷。（記者鄭淑婷翻攝）

    4人夜闖頂橫峰青峰福德宮福德宮作法事，狂燒30箱金紙害金爐塌陷。（記者鄭淑婷翻攝）

    監視器畫面拍下4人闖入作法事過程。（記者鄭淑婷翻攝）

    監視器畫面拍下4人闖入作法事過程。（記者鄭淑婷翻攝）

    監視器畫面拍下4人闖入作法事過程。（記者鄭淑婷翻攝）

    監視器畫面拍下4人闖入作法事過程。（記者鄭淑婷翻攝）

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