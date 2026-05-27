世界水獺日報喜！紅火蟻大作戰歷時半年 水獺攜伴回金門生態島

金門再生魚坊在臉書分享，驅逐紅火蟻作戰成功，生態浮島再現水獺蹤影。（再生魚坊提供）

今天是世界水獺日，金門再生魚坊驚喜分享1則喜訊指出，與縣府攜手合作、歷時半年的紅火蟻大作戰成功，讓1座位於金沙鎮的水獺秘密基地「生態浮島」迎來「獺還巢」，令人雀躍的是，這隻水獺還攜伴回家。

再生魚坊表示，過去與縣府在一處水塘合作打造的「水獺生態浮島」，曾經是水獺和水鳥最愛的秘密基地，去年卻面臨意想不到的「紅火蟻入侵」危機，凶猛的紅火蟻一發不可收拾，竟然「蟻占獺巢」，導致對周遭環境改變極為敏感的水獺，不得不遷離這個暫棲的好地方。

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再生魚坊人員說，當時看著空蕩蕩的浮島，團隊既心疼又焦急；為了奪回這座只有長2公尺、寬1.5公尺的浮島，魚坊工作人員與縣府立刻化身「除蟻特攻隊」，展開長達半年的紅火蟻投藥大作戰；全體「隊員」為了喜歡這個小島平台的水獺及水鳥，平日頂著風吹、日曬、雨淋，也要定期投藥與觀察，小心翼翼地從裡到外，為浮島進行徹底大改造。

終於，經過半年的努力與靜置，魚坊人員發現「見證奇蹟的時刻」，今年先是發現排遺，再透過架設的紅外線自動相機，驚喜捕捉到最新畫面，發現水獺不僅重新登島，而且「一次來了2隻」。工作人員分享，看著影像中這對水獺在島上安心玩耍的萌樣，「這半年的辛苦瞬間全飛了！」

再生魚坊說，今天是世界水獺日，在這個屬於牠們的日子裡，不僅把這個「雙喜臨門」的新紀錄分享出來，也宣告要繼續守護這片棲地，讓大家一起為金門的水獺加油！

金門再生魚坊在臉書分享，與縣府攜手合作，歷時半年的紅火蟻大作戰成功，「生態浮島」終於迎來「獺還巢」。（再生魚坊提供）

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