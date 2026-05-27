白河商工技職教育發光！學生狂拿4張乙級證照 洪慧蘭逆境拚上台科大

白河商工土木科洪慧蘭（左一）考取「測量」乙級證照、去年取得越語高級認證，今年更透過技職繁星推薦，錄取國立台灣科技大學營建工程系。（白商提供）

國立白河商工學生通過技術士乙級證照的成果大放異彩，資訊科萬奇邑、陳柏杅2人都取得「數位電子」、「電腦硬體裝修」、「電腦軟體應用」及「儀表電子」共4張乙級專業證照，展現跨領域的深厚技術實力與白商深耕技職教育的豐碩成果。土木科洪慧蘭考取「測量」乙級證照、去年取得越語高級認證，今年更透過技職繁星推薦，如願錄取國立台灣科技大學營建工程系，是白商首位錄取台科大的新住民之子，為新台灣之子爭光。

洪慧蘭的求學故事，激勵人心；她自小學二年級起便隨家人赴越南生活，直到國三下學期才因疫情返台，面對語言與學習環境的巨大差異，加上家中為中低收入戶，她不僅利用寒暑假至社會局及工程公司工讀以減輕家計，更憑藉不服輸的精神積極學習，學業、實習成績都是班級第一。

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洪慧蘭說，很感謝學校老師在專業技能上的紮實訓練，讓她有信心帶著這些技術跨進台科大，能錄取台科大更是對她努力的一種肯定。同時也非常感謝父母，教官和社會善心人士的贊助才能完成高中學業。期許自己進入大學後，追求更多專業知識，未來成為土木工程師。

另有4位學生取得2張乙級證照，包括資訊科何宜年取得「數位電子」與「電力電子」雙乙級；資料處理科蕭芷淇、蘇依玲及白庭瑄取得「印前製程」與「電腦軟體應用」雙乙級證照，表現同樣亮眼。

校長林碩彥表示，學校重視實務能力培養，此次佳績除了學生自身的努力，更感謝各科教師利用課餘及寒暑假悉心陪伴指導。白商在2024年及2025年培育王建翔、李朝輝榮獲教育部「技職之光」，目前皆就讀國立高雄科技大學，成為白商技職教育的最佳見證；未來學校將持續推動專業技能教育與證照培訓，協助學生在升學與就業道路上建立絕對優勢。

萬奇邑（左）考取4張乙級證照，白商校長林碩彥（右）肯定其表現傑出。（白商提供）

陳柏杅（左）考取4張乙級證照。（白商提供）

白商多位學生考取1至4張乙級專業證照，展現深耕技職教育的豐碩成果。（學校提供）

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