為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義縣稽查水質衛生 14間游泳池檢驗合格

    2026/05/27 11:05 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣衛生局日前針對轄內14間泳池、戲水池學校、業者進行水質抽驗。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣衛生局日前針對轄內14間泳池、戲水池學校、業者進行水質抽驗。（嘉義縣政府提供）

    天氣炎熱，許多民眾喜愛游泳消暑，嘉義縣衛生局日前針對轄區學校附設游泳池、民間游泳池業者進行水質衛生稽查，檢驗大腸桿菌、生菌等項目，14間游泳池均合格。

    縣衛生局表示，依據「嘉縣營業衛生自治條例」，浴室業及游泳業應落實水池衛生管理，池水須保持澄清、無異味，不得有浮沫或苔藻滋生，放水式游泳池或戲水池，每週至少全面清洗一次；涉水池需每日換水1次，並徹底清潔池體內外。

    此外，採用加氯方法消毒，應備有水質酸鹼度及餘氯測定設備，每日須至少檢測水質4次；游泳業夏季開放期間，更須每2小時檢測一次，以確保消毒效果與水質安全。

    縣衛生局說，定期前往轄內有營業登記游泳業、浴室業、溫泉進行水質檢測，抽驗項目包括pH值、自由有效餘氯、大腸桿菌及總菌落數等關鍵指標，若檢驗結果不符規定，將依「嘉縣營業衛生自治條例」限期改善，複查未過者依法處分。

    縣衛生局說，5月19、20日由民雄、大林、鹿草、番路、竹崎、太保、朴子、梅山、新港、水上鄉鎮市衛生所稽查採樣送驗，針對嘉義縣立體育館游泳池、嘉義縣健康生活館、長榮文苑酒店、名都觀光渡假大飯店等共14間泳池進行29次抽驗，檢驗結果都合格。

    衛生局呼籲，透過定期水質抽驗、衛生稽查及業者自主管理，建立完善防疫與衛生防護機制，也提醒民眾，入池前應先淋浴，避免將外來髒污帶到水池中；如有感冒、呼吸道症狀、化膿性傷口、傳染性皮膚病、眼疾或其他具傳染風險疾病者，避免進入泳池、戲水場所，共同維護公共水域衛生與他人健康。

    稽查人員到泳池採樣送檢驗。（嘉義縣政府提供）

    稽查人員到泳池採樣送檢驗。（嘉義縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播