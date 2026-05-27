嘉義縣稽查水質衛生 14間游泳池檢驗合格

嘉義縣衛生局日前針對轄內14間泳池、戲水池學校、業者進行水質抽驗。（嘉義縣政府提供）

天氣炎熱，許多民眾喜愛游泳消暑，嘉義縣衛生局日前針對轄區學校附設游泳池、民間游泳池業者進行水質衛生稽查，檢驗大腸桿菌、生菌等項目，14間游泳池均合格。

縣衛生局表示，依據「嘉縣營業衛生自治條例」，浴室業及游泳業應落實水池衛生管理，池水須保持澄清、無異味，不得有浮沫或苔藻滋生，放水式游泳池或戲水池，每週至少全面清洗一次；涉水池需每日換水1次，並徹底清潔池體內外。

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此外，採用加氯方法消毒，應備有水質酸鹼度及餘氯測定設備，每日須至少檢測水質4次；游泳業夏季開放期間，更須每2小時檢測一次，以確保消毒效果與水質安全。

縣衛生局說，定期前往轄內有營業登記游泳業、浴室業、溫泉進行水質檢測，抽驗項目包括pH值、自由有效餘氯、大腸桿菌及總菌落數等關鍵指標，若檢驗結果不符規定，將依「嘉縣營業衛生自治條例」限期改善，複查未過者依法處分。

縣衛生局說，5月19、20日由民雄、大林、鹿草、番路、竹崎、太保、朴子、梅山、新港、水上鄉鎮市衛生所稽查採樣送驗，針對嘉義縣立體育館游泳池、嘉義縣健康生活館、長榮文苑酒店、名都觀光渡假大飯店等共14間泳池進行29次抽驗，檢驗結果都合格。

衛生局呼籲，透過定期水質抽驗、衛生稽查及業者自主管理，建立完善防疫與衛生防護機制，也提醒民眾，入池前應先淋浴，避免將外來髒污帶到水池中；如有感冒、呼吸道症狀、化膿性傷口、傳染性皮膚病、眼疾或其他具傳染風險疾病者，避免進入泳池、戲水場所，共同維護公共水域衛生與他人健康。

稽查人員到泳池採樣送檢驗。（嘉義縣政府提供）

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