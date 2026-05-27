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    首頁 > 生活

    大型車駛入高雄校園 學童實境感受「真的有死角」

    2026/05/27 09:35 記者許麗娟／高雄報導
    預拌混凝土車進駐龍華國小，學童輪流登上駕駛座體驗司機第一視角。（高雄市交通警察大隊提供）

    預拌混凝土車進駐龍華國小，學童輪流登上駕駛座體驗司機第一視角。（高雄市交通警察大隊提供）

    為讓「遠離大型車視野死角及內輪差」的防禦駕駛觀念從小扎根，高雄市警察局交通大隊與大型車業者合作，進入校園進行交通安全宣導，26日特別安排3輛預拌混凝土車進駐龍華國小操場，讓學童「身歷其境」以司機第一視角感受看不見的危險死角。

    昨日在龍華國小，由員警及專業駕駛員引導近150名師生分批參與，輪流登上大型車駕駛座，以司機之「第一視角」實地觀測車體周遭之視野死角範圍，並進行防禦駕駛模擬演練。參與學童在親身體驗後紛紛驚呼「從後視鏡真的完全看不到旁邊的人！」深刻體會到遠離大型車輛的重要性。

    高雄市交通警察大隊副大隊長蘇金良表示，大型車輛因車體龐大，行駛時具有高度的視野死角與內輪差危險性，非局外人所能輕易察覺，透過實車讓學童體驗，期盼將生硬的交通法規與安全常識，轉化為具體且具教育意義的實踐行動，讓交通安全教育從小扎根，提升學童於道路環境中的自我保護能力。

    3輛預拌混凝土車駛入龍華國小校園，以實境方式宣導交通的防禦觀念。（高雄市交通警察大隊提供）

    3輛預拌混凝土車駛入龍華國小校園，以實境方式宣導交通的防禦觀念。（高雄市交通警察大隊提供）

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