為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    每年付670萬停車代收手續費給4大超商 彰化縣府出招！

    2026/05/26 23:58 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣府每年要付670萬路邊停車代收手續費給四大超商。（彰化縣政府提供）

    彰化縣府每年要付670萬路邊停車代收手續費給四大超商。（彰化縣政府提供）

    彰化縣路邊停車格共有3551格，去年淨利將近8000萬元，但光是超商手續費就要670萬。縣議員賴清美認為縣府如果能讓付費多元化，把手續費降低，獲利才會提高。縣府交通處表示，目前在彰化市停車格推出的地磁開單收費，讓民眾可以透過手機掃描優惠繳費管道QR Code，即日起到7月31日以信用卡或是行動支付繳費就可以享停車費9折，就是透過優惠辦法來降低超商手續費。

    縣府交通處指出，因為路邊停車格收費的多元化，民眾去超商繳交停車費的比例也從8成降到5、6成，這代表越來越多民眾，可能透過下載APP方式來自動扣款。

    而縣府今年在彰化市1215格的路邊停車格導入的地磁設備，不只是民眾可以透過

    「彰化縣路邊停車資訊網」，可以點選停車地圖功能查詢即時空車位，並可直接導航至停車地點，最重要的是民眾可掃描停車單上的QR Code，查詢停車費用並進行繳費，也可以持手機顯示三段式條碼到四大超商櫃檯繳費。

    為了鼓勵多元支付，也降低超商手續費總額，縣府推出為期3個月的繳費優惠辦法，也就是以信用卡或是行動支付繳費就可以享停車費9折，這項優惠辦法則是透過停車單一併發放宣導單，將宣導到這個月底。

    賴清美指出，路邊停車格多元支付方式，應該廣為宣傳，降低手續費，就是增加縣府與地方公所的財政收入，也希望更多路邊停車格都能收費，讓使用者付費。

    彰化市停車格推出地磁開單收費，民眾可透過手機掃描優惠繳費管道QR Code。（彰化縣政府提供）

    彰化市停車格推出地磁開單收費，民眾可透過手機掃描優惠繳費管道QR Code。（彰化縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播