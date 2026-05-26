每年付670萬停車代收手續費給4大超商 彰化縣府出招！

彰化縣府每年要付670萬路邊停車代收手續費給四大超商。（彰化縣政府提供）

彰化縣路邊停車格共有3551格，去年淨利將近8000萬元，但光是超商手續費就要670萬。縣議員賴清美認為縣府如果能讓付費多元化，把手續費降低，獲利才會提高。縣府交通處表示，目前在彰化市停車格推出的地磁開單收費，讓民眾可以透過手機掃描優惠繳費管道QR Code，即日起到7月31日以信用卡或是行動支付繳費就可以享停車費9折，就是透過優惠辦法來降低超商手續費。

縣府交通處指出，因為路邊停車格收費的多元化，民眾去超商繳交停車費的比例也從8成降到5、6成，這代表越來越多民眾，可能透過下載APP方式來自動扣款。

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而縣府今年在彰化市1215格的路邊停車格導入的地磁設備，不只是民眾可以透過

「彰化縣路邊停車資訊網」，可以點選停車地圖功能查詢即時空車位，並可直接導航至停車地點，最重要的是民眾可掃描停車單上的QR Code，查詢停車費用並進行繳費，也可以持手機顯示三段式條碼到四大超商櫃檯繳費。

為了鼓勵多元支付，也降低超商手續費總額，縣府推出為期3個月的繳費優惠辦法，也就是以信用卡或是行動支付繳費就可以享停車費9折，這項優惠辦法則是透過停車單一併發放宣導單，將宣導到這個月底。

賴清美指出，路邊停車格多元支付方式，應該廣為宣傳，降低手續費，就是增加縣府與地方公所的財政收入，也希望更多路邊停車格都能收費，讓使用者付費。

彰化市停車格推出地磁開單收費，民眾可透過手機掃描優惠繳費管道QR Code。（彰化縣政府提供）

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