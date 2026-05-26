高雄教師校內輕生 全教產籲政府重視職場不友善問題

高雄市傳有教師在校內輕生，全教產呼籲政府重視職場不友善問題。（資料照）

昨高雄某校發生教師在校園內輕生事件，全國教育產業總工會對此表示，這已是台灣1年內第3起校園內教師輕生案件，令人痛心，更凸顯台灣整體教育職場環境已經亮起紅燈。教育部不能再以個案視之，更不能在事後僅以關懷、輔導、檢討等例行說法帶過，而應正視制度長期失衡所造成的教師身心壓力與職場不友善問題。

全教產指出，根據教育部各級學校校園安全及災害事件分析報告，有關校安通報「教職員工自殺、自傷」案件，109年為47人次、110年65人次、111年71人次、112年暴增至152人次，113年仍高達125人次。從109年到112年短短3年間，人次暴增超過3倍，這絕非偶然，也不只是個別教師抗壓性問題，而是整體教育職場環境已經到達壓力臨界點的警訊。

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全教產理事長林蕙蓉指出，長期以來，教育主管機關對教師的管教、輔導、班級經營設下層層限制；但當教師遭遇家長無理指控、學生惡意挑釁、網路公審、投訴霸凌，甚至被迫面對冗長調查程序時，制度卻未能提供足夠保護及相關賠償機制。老師只要稍有不慎，就可能面臨投訴、調查、懲處；但家長、學生對教師造成的精神傷害與職場霸凌，卻無須負擔半點責任。

全教產強調，109年教師解聘辦法及校事會議相關制度施行後，教育現場出現大量濫訴、匿名或不實指控、調查程序過度冗長，以及學校行政負擔加劇等問題。許多教師在面對家長投訴與學生爭議時，常感到孤立無援，學校行政端也因害怕究責而選擇「息事寧人」，最後壓力往往回到第一線教師身上。

全教產呼籲，當教師遭遇家長無理指控、學生惡意挑釁、網路公審、投訴霸凌，甚至被迫面對冗長調查程序時，保護及賠償機制應入法。減輕學校行政負擔，補足輔導、特教、行政與心理支持人力，建立職場霸凌或重大投訴時的即時協助機制。廢除校事會議，建立防止濫訴與不實指控的機制；對家長、學生霸凌教師、惡意投訴、網路公審等，應明確訂定責任與處理程序。

此外，教育部雖已推動教師身心調適假，但目前配套嚴重不足，導致制度流於形式。身心調適假不能只是政策宣示，教育部應提出完整配套，包括穩定代課人力、行政支援、保密機制、心理諮商資源與後續復原協助，讓真正需要幫助的教師能夠被制度接住，而不是被制度推向更深的絕望。

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