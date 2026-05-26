桃園龍潭龍元宮善舉！發放近50萬慰問金助91位清寒學子安心就學

桃園市龍潭區龍元宮主委林錦浪（左4 ）捐助龍潭高中清寒家庭生活物資與慰問金，由校長陳勝利（左5）代表接受。（龍元宮提供）

桃園市龍潭區龍元宮長期關注地方教育與弱勢關懷，今日由龍元宮主委林錦浪代表廟方捐贈「115年梁皇祈福法會」所募集的生活物資給龍潭高清寒學子家庭中，及發放清寒學子慰問金近50萬元，由校長陳勝利代表接受，共計91位學生受惠，以實際支持陪伴學生安心就學。

龍元宮總幹事邱子軒表示，這次慰問金依學生家庭狀況分級發放，1級補助1萬元、2級5000元、3級3000元，希望藉此減輕學生家庭負擔，讓孩子們在求學路上能夠專心致志，也能感受到來自地方的溫暖與支持。

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邱子軒說，龍元宮廟宇除了是地方信仰中心，也持續扮演關懷地方、回饋社會的重要角色，透過公益行動讓信眾的每一份香火與善念，都能真正回到地方，成為照顧在地學子的力量。

邱還說，大殿龍邊供奉文昌帝君，長年庇佑無數學子，每逢段考、會考、學測及國家重要考試前夕，總有許多學生與家長前來參拜祈福，祈求學業進步、考運順利，廟埕也時常能看見手持准考證、文具前來祈願的身影，也讓龍元宮成為許多在地學生在求學之路上重要的信仰依靠。

龍元宮近年推動地方文化傳承，今年舉辦第5屆「神龍鬧鎮」地方文化慶典，將於6月6日上午8點登場，活動結合神農大帝祈安徒步遶境、廟埕市集與藝文展演等，透過信仰與當代生活的結合，串聯地方情感與青年參與，邀請在地學子與民眾一同參與，走進龍潭街庄，感受地方文化與信仰的人情溫度。

龍元宮大殿龍邊供奉的文昌帝君，每逢段考、會考、學測及國家重要考試前夕，擺流考生祈願准考證、文具等物品。（記者李容萍攝）

桃園市龍潭區龍元宮將「115年梁皇祈福法會」所募集的生活物資捐贈予龍潭高中清寒家庭。（龍元宮提供）

桃園市龍潭區龍元宮將「115年梁皇祈福法會」所募集的生活物資捐贈予龍潭高中清寒家庭。（龍元宮提供）

桃園市龍潭區龍元宮將「115年梁皇祈福法會」所募集的生活物資捐贈予龍潭高中清寒家庭。（龍元宮提供）

龍元宮大殿龍邊供奉的文昌帝君，每逢段考、會考、學測及國家重要考試前夕，擺流考生祈願准考證、文具等物品。（記者李容萍攝）

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