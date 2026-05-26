「國際扶輪和平意象」捐贈剪綵 澎湖縣副縣長林皆興敲響和平鐘

澎湖縣副縣長林皆興，敲響和平鐘。（圖由澎湖縣政府提供）

國際扶輪3470地區等扶輪社今（26）日共同捐贈「國際扶輪和平意象」公共藝術品，由澎湖縣副縣長林皆興代表受贈，期望透過這個結合和平鴿、日晷設計的裝置藝術，喚起大眾對和平與希望的關注，同時成為國際廣場打卡新地標。

林皆興表示，國際廣場是陳光復縣長上任後精心打造的「都市之肺」，「國際扶輪和平意象」在此落成剪綵並敲響和平鐘，別具意義。此座裝置藝術融合了象徵和平的白鴿、日晷，完美體現了集結眾人力量、水道渠成的美好成果。期盼藉由扶輪社友與各界的共同奉獻，能將這份和平與希望的使命，從澎湖、台灣進一步傳播至國際世界。

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台南市和平扶輪社長徐瑛琦指出，此座地標不僅能為澎湖帶來觀光效益，更是國際交流與和平教育的重要象徵。她由衷感謝縣府的支持，以及國際扶輪12個地區扶輪社友的冠名與齊心奉獻。期盼未來能每年持續舉辦和平敲鐘活動、傳承和平理念，讓台灣這份愛好和平的國家精神，持續傳播到世界每個角落。

「國際扶輪和平意象」公共藝術品是由國際扶輪3470地區台南市和平扶輪社發起，聯合台灣各扶輪地區共同於澎湖國際廣場設立，去年10月動工、今年5月竣工；外觀為圓形地盤，周邊有按角度矗立的12根直立柱（代表台灣12個地區的扶輪社），中間有和平鴿咬橄欖枝藝術造型塑像及和平鐘，並有超過100國的「和平」文字分布整個藝術品上，期能涵養社會和平視聽，凝聚和平共識，同心協力，推動台灣臻於和平之境。

台南市和平扶輪社捐贈澎湖和平意象，設在國際廣場。（圖由澎湖縣政府提供）

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