「鱷魚火箭」遭抓食惹議 成大：非現任社員、已道歉

成大副校長李俊璋說明，涉事兩人目前皆非成大學生，兩人已為不當行為道歉。（記者洪瑞琴翻攝）

針對近日網路流傳影片與照片，顯示有人將台北228和平紀念公園知名「鱷雀鱔」、暱稱「鱷魚火箭」捕捉後食用，引發網友群起撻伐。成功大學副校長李俊璋今（26）日表示，涉事兩人目前皆非成大學生，其中1人為已畢業校友、曾參與釣魚社，另1人非成大校友，兩人已為不當行為道歉。

李俊璋指出，事件曝光後，成大釣魚社第1時間已將相關貼文下架，並封鎖原先帳號權限與密碼，避免再遭不當使用，社長也已主動聯繫兩人，對方坦承行為失當，並保證不再重犯。

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李俊璋強調，成大釣魚社一向是健康、正常運作的學生社團，像228公園這種地方去釣魚，本來就是錯誤行為，涉事者也已承認錯誤並道歉。

他表示，成大身為教育機構，除了重視學生教育，也希望藉由此次事件提醒所有學生社團，務必妥善管理社群帳號與密碼，避免遭人冒用或不當發文，涉事者既然已畢業，就不應再使用成大釣魚社官方帳號發布相關內容。

李俊璋表示，希望外界不要將矛頭指向現在成大釣魚社社員，「成大釣魚社其實也是受害者，無論是校友、過去學生或現任學生，若有不當行為，校方都給予導正與教育。

成大釣魚社發布聲明表示，經查證，釣魚及發文者為姜姓校外人士及陳姓畢業校友，目前皆非社團成員，且是在未經社團同意與審核下，擅自使用社團帳號發布貼文，社團對於帳號管理疏失，以及因此造成外界誤解與負面觀感，表達誠摯歉意。

成大釣魚社《道歉聲明》。（擷自成大釣魚社臉書）

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