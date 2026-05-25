桃園統測大放異彩！55級分以上突破678人、二階建議這樣拚…

桃園學子統測成績大放異彩，55級分以上突破678人。（桃園市教育局提供）

115年度四技二專統一入學測驗成績揭曉，桃園市技職教育再度交出亮眼成績單！四技二專統一入學測驗（統測）採15級分制，考試科目包含國文、英文、數學、專一及專二共5科，單科滿分15級分，總級分滿分75級分。今年桃園市各職校表現亮眼，55級分以上人數突破678人，市府教育局預估將有超過1500名桃園優秀學子，可望錄取國立台灣科技大學、國立台北科技大學、國立雲林科技大學等頂尖科技大學。

其中，市立中壢高商國貿科蘇盈穎勇奪71級分，成為全校最高分，當年他以國中教育會考5A成績選擇就讀中壢高商，同步修讀台加雙聯學制；今年不僅在統測表現優異，可望錄取頂尖科技大學，更獲包含全球排名前30名加拿大多倫多大學在內多所海外名校錄取，朝國際升學之路邁進。

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另外，壽山高中國貿科李昌祐獲70級分，3年前他剛進入國貿科時，對商業領域仍相當陌生，感謝師長一路耐心指導，讓他逐步建立紮實的專業能力，希望未來能順利錄取第一志願國立台灣科技大學。

面對即將到來的甄選入學志願選填與第二階段甄試，各校也提供考生實用建議。中壢高商校長鄒岳廷表示，商業與管理群考生應優先檢視各校系「科目加權」機制，尤其數學與英文在商管領域通常佔有較高比重，建議學生依據自身優勢與興趣進行精準選填，提升整體錄取效益。

壽山高中實習處則表示，甄選入學可選填6個志願，建議考生採取「三層次策略」規劃志願，包括夢幻衝刺：可填寫1至2個略高於自身預估分數的理想校系；穩紮穩打：選擇與自身排名相近、錄取機率較高的校系；安全保底：保留具高度把握的保險志願，降低落榜風險。

桃園學子統測成績大放異彩，55級分以上突破678人。（桃園市教育局提供）

桃園學子統測成績大放異彩，55級分以上突破678人。（桃園市教育局提供）

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