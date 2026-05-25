嘉義市推「嘉有大廚」 健康飲食抽大獎

嘉義市政府推廣健康飲食觀念，結合抽獎等好康，推出「嘉有大廚系列活動」。（嘉義市政府提供）

嘉義市衛生局社區營養推廣中心6至10月推出「嘉有大廚系列活動」三部曲，透過購買指定均衡餐點可參加抽獎，以及結合食農教育的傳統市場、賣場導覽以及料理競賽，讓民眾「從外食到餐桌」落實均衡、少油、少鹽、少糖，推廣健康飲食觀念。

嘉義市長黃敏惠、市衛生局長廖育瑋、嘉義市城隍廟董事長楊嘉南等人今出席記者會，一起高喊「我的健康我掌廚」口號，象徵活動開跑。

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黃敏惠說，依據國民健康署調查，20至64歲民眾的代謝症候群盛行率24.8%，相當4人當中就有1人罹患代謝症候群，規劃「全嘉購營養」、「跟著營養師迺菜市」及「全嘉灶咖出好料」三大活動，結合店家、傳統市場、餐廳、超市及食農教育，讓民眾均衡飲食、健康烹調。

市衛生局表示，「全嘉購營養」活動自6月1日至8月31日，民眾到50家活動店家購買指定餐點，掃二維條碼登入可參加抽獎，獎品總價值超過10萬元，還有健康地圖專屬餐券；「跟著營養師迺菜市」在城隍廟支持下，6到10月規劃8個場次，透過事前營養課程與市場導覽，建立正確飲食與採購觀念；「全嘉灶咖出好料」均衡料理大賽10月17日舉辦，讓民眾組隊參賽及嘉義新悦花園酒店主廚教學，學習均衡飲食與健康烹調，活動詳洽（05）2338066分機532。

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