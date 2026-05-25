北投迷你馬二度「逛大街」！ 飼主被罰9千、上4小時動保課

迷你馬二度走失到馬路上。（記者王冠仁翻攝）

北投大業路昨（24）日一匹迷你馬在路上「趴趴走」引發熱議，豈料這並非迷你馬第一次獨自逛大街，本（5）月1日也曾跑到大馬路上，警方通知馬場將其帶回後，認為馬場在管理上恐有缺失，除了開單舉發，已通知北市動物保護處前往處理。動保處考量飼主違規情節屬於嚴重，而第一次仍在陳述意見的程序中，因此兩案併罰共計裁罰9000元，並強制接受4小時動物保護課程。

北投分局昨天下午獲報，北投區大業路517巷，有隻迷你馬走在路上，由於當時車水馬龍，擔心出意外，立即報警求助，轄區員警趕赴現場，一眼認出那匹馬曾在本月初逛大街，跑到北投區大業路、北投路2段路上被民眾發現報警，因此立刻通知其所屬馬場，要求業者前來將馬帶回。

請繼續往下閱讀...

警方指出，根據道路交通管理處罰條例第84條「疏縱動物在道路奔走，妨害交通者」處3百元以上、6百元以下罰鍰，由於該匹馬已二度獨自「逛大街」，因此通知動保處處置。

動保處動物救援隊隊長陳瑞濱表示，飼主放任馬匹獨自上街，已明確違反《動物保護法》第20條第1項「寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同」之規定，由於上一案仍在陳述意見中，馬上又發生下一案，認定飼主行為確為管理不當，以兩案併罰原則，裁罰9000元，並強制接受4小時動物保護課程，強化飼主責任，希望能不要再有下一次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法