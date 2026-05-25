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    首頁 > 生活

    高鐵下班尖峰時間加開自由座列車 南港往返台中各站皆停靠

    2026/05/25 16:06 記者黃宜靜／台北報導
    高鐵台中站示意圖。（記者黃宜靜攝）

    高鐵台中站示意圖。（記者黃宜靜攝）

    高鐵今天（25日）清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中，為此今天全天均以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客（整點、20分、40分）。台灣高鐵公司下午表示，今天下班尖峰時段會再加開台中南港往返共8班次區間列車疏運旅客。

    為加強服務今天全日通勤旅客需求，高鐵公司表示，特別規劃於今日下班尖峰時段加開8班次區間列車疏運旅客，分別增開6班次南港站至台中站、2班次台中站至南港站之全車自由座（商務車廂除外）列車，沿途停靠各站；總計增開後，南港站下午5點到8點南下方向、台中站下午5點到6點北上方向，每小時將可提供5班次列車服務，敬請旅客多加利用。

    高鐵公司說明，加開班次包括：南港站發車南下8523車次（下午5點30分）、8525車次（下午5點50分）、8527車次（晚上6點10分）、8529車次（晚上6點30分）、8531車次（晚上7點10分）、8533車次（晚上7點30分）；台中站發車北上8522車次（下午5點19分）、8524車次（下午5點39分）。

    高鐵公司特別提醒，今日全日調整營運班表，以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客（整點、20分、40分），敬請旅客特別留意。

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