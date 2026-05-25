高鐵改站站停！ 尖峰時段台鐵加開2車次疏運

台鐵加開EMU3000列車疏運。（資料照）

首次上稿 15:15

更新時間 16:41

今天凌晨台灣高鐵進行營運前準備作業時，發現苗栗路段號誌訊號異常，緊急派人檢修，並從上午8點起取消原班表各班次列車，改為每小時3班每站停靠的全自由座列車，為此，台鐵公司表示，配合交通部雙鐵運具聯防政策，因應尖峰旅運需求，將臨時加開3000型新自強號。

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台鐵公司表示，今天臨時加開3000型新自強號包括：南下七堵到彰化5129次，抵達台北車站時間為下午4點50分，停靠七堵、松山、台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化；北上彰化到七堵5130次，彰化站下午4點37分發車，停靠彰化、新烏日、台中、豐原、苗栗、新竹、桃園、板橋、台北、松山、七堵。

台鐵公司表示，今天上午10時起，西部幹線新自強號（EMU3000型）全面開放站票，上、下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站。另該公司尖峰時段開行EMU3000型等對號列車，包括：南下273次（普悠瑪、台北下午4點45分開）、139次（PP自強號、台北下午5點開）、141次（PP自強號、台北下午5點28分開）、 177次（PP自強號、台北下午5點37分開）、143次（台北晚上6點開）、477次（台北晚上6點41分開）、149次（PP自強號、台北晚上6點59分開）、181次（PP自強號、台北晚上7點30分開）。

北上132次（台中下午4點26分開）、136次（普悠瑪、台中下午5點25分開）、148次（台中下午5點56分開）、138次（PP自強號、台中晚上6點11分開）、142次（PP自強號、台中晚上6點53分開）、288次（普悠瑪、台中晚上7點24分開）。

台鐵公司提醒，乘客出門前可先透過台鐵官方網站、台鐵e訂通APP，或是台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），或是各就近車站（台鐵官方網站有各車站聯絡資訊）等方式查詢列車最新運行資訊。

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