驚險！鳳頭蒼鷹闖秘境獵殺 台灣葉鼻蝠攜幼蝠突圍

鳳頭蒼鷹飛竄入四面佛寺掩體內偷襲，試圖捕捉台灣葉鼻蝠。（圖由王遠憲提供）

老鷹抓蝙蝠！適逢台灣葉鼻蝠繁衍期，彰化市四面佛寺掩體內有大量葉鼻蝠哺育幼蝠，不料日前1隻鳳頭蒼鷹突竄入掩體內偷襲捕食，蝙蝠群遭受驚擾群起而飛，現場一陣混亂，不少母蝙蝠帶著幼蝠四處躲避，最終憑藉著優異的移動速度擺脫鳳頭蒼鷹捕捉，全部脫逃成功，鳳頭蒼鷹撲空後一度在現場徘徊，最終似心有不甘的飛離，台灣葉鼻蝠則驚嚇過度，另找掩體棲息。

彰化市政顧問王遠憲指出，去年11月這隻鳳頭蒼鷹就曾飛入四面佛寺掩體內突襲台灣葉鼻蝠，當時抓走了1隻葉鼻蝠，憑藉著棲地獵捕記憶，今年5月20日又來偷襲，由於正逢母蝙蝠繁衍季節，不少蝙蝠都棲息在掩體內攜著幼蝠在餵奶，只見鳳頭蒼鷹飛竄入掩體內，立即引發一陣騷動，大量蝙蝠受驚四處飛竄，鳳頭蒼鷹也忙著以鷹爪捕捉蝙蝠，雙翅展開尾翼打開控制方向，但一陣混亂後沒抓到，緊接著又一連串高難度動作追捕，最終仍抓不到。

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受到驚嚇的蝙蝠飛到另一處掩體內躲避老鷹，鳳頭蒼鷹飛回外面停留在欄杆上，目視掩體內狀況，又飛進來屋內繞一圈，似乎才心有不甘的飛走。

王遠憲說，台灣葉鼻蝙蝠是台灣特有種，也是台灣產翼手目中體型最大的食蟲蝙蝠，選在四面佛寺掩體內做為夏棲地，正因為這裡附近有石牌坑親水步道營造乾淨水源與覓食環境，入冬則是飛往南投的冬棲地。由於蝙蝠被視為福鳥，四面佛寺多年來都是極力保護。不過由於是開放空間，鳳頭蒼鷹竄入難以避免，研判下回還會再來；目前蝙蝠數量200多隻，7、8月交配期可逾400隻。

鳳頭蒼鷹飛竄入四面佛寺掩體內偷襲，試圖捕捉台灣葉鼻蝠，最終撲空。（圖由王遠憲提供）

四面佛寺掩體內台灣葉鼻蝠哺育幼蝠。（圖由王遠憲提供）

台灣葉鼻蝠受驚擾後，集體飛入其他掩體內躲避。（圖由王遠憲提供）

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