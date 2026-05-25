北門小東地下停車場啟用 台南車站周邊再增344車位

北門小東地下停車場啟用，共提供344席汽車停車格。（台南市政府提供）

中央前瞻計畫補助台南興建的北門小東汽車地下停車場，今日起開放停車，共提供344席汽車停車位，是台南市完工啟用的第7座前瞻計畫停車場，除了服務社宅住戶外，也將成為台南火車站的重要停車轉乘設施。

市長黃偉哲表示，停車場北門小東汽車地下停車場位於北區宜居小東社會住宅B1至B3層，出入口設在北門路、正對台南公園，因地點鄰近台南火車站、成大醫院及北門路商圈等停車熱區，是台南市首座與社會住宅合併開發的公有地下停車場。

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交通局長王銘德指出，市府爭取中央前瞻計畫補助加上市府自籌款，共約2.87億元工程款，配合「宜居小東」社宅新建工程，於地下空間增設停車場，共提供344席汽車停車位，未來將建置34席電動汽車充電樁，並建置車牌辨識系統、繳費機及多元支付功能，打造智慧便利的停車環境。

王銘德說，台南已獲中央前瞻建設計畫核定補助經費新建13座立體停車場，遍布8個行政區，共增加3842席小客車與2138席機車停車空間。現已啟用「西門健康立體停車場」、「水萍塭公園地下停車場」、「正生公園地下停車場」、「東區青年路立體停車場」、「北區成德里多目標立體停車場」、「東區文化中心立體停車場」及「北門小東地下停車場」等7座，且全面導入智慧化停管設備及電動汽車充電樁，民眾利用APP即可查詢剩餘車位及充電樁使用情形，為市民帶來更便捷的交通服務。

北門小東地下停車場啟用。（台南市政府提供）

北門小東地下停車場啟用，共提供344席汽車停車格。（台南市政府提供）

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