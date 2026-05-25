為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「寶之林」回收再生家具7折優惠 民眾讚「台中寶藏地」

    2026/05/25 11:04 記者黃旭磊／台中報導
    寶之林廢棄家具再生中心全館7折優惠，民眾趕往購買再生有寶筆（有保庇）。（環保局提供）

    寶之林廢棄家具再生中心全館7折優惠，民眾趕往購買再生有寶筆（有保庇）。（環保局提供）

    台中寶之林廢棄家具再生中心由市府環保局設立，設立25年是台灣各縣市首個環保資源交換中心，將民眾回收家具修復後，拆解轉換可利用材料加以再製，中心即日起至7月9日，辦理為期2個月全館7折活動（不包含家具健診服務），民眾soso說，上禮拜剛去「根本是台中寶藏地」，用合理價格撿了一張桌子跟兩個椅子。

    「寶之林」園區成立於2001年底，草創期由中市府提供921地震後興建軍功國小簡易組合屋營業，環保局為推廣廢棄物再生利用設立，接收清潔隊清運可回收再利用家具，讓堪用或可簡易修復家具有再度被利用機會，園區有感民眾通膨壓力，舉辦為期2個月的全館7折活動（不包含家具健診服務及DIY課程），減輕民眾經濟負擔。

    環保局長吳盛忠說，寶之林落實資源零浪費理念，針對無法完整修復家具，將可利用材料加以拆解再製，轉化為多樣化之創意產品及DIY素材，例如，利用檜木或原木餘料製作手工筆、小型家具與文創商品，延續材料價值，也讓資源能夠再利用。

    「寶之林」位於北屯區和順路，7折優惠期間，民眾趕往索取寶之林創作小物再生有寶筆（有保庇），賴姓民眾說，小家電維修站，檢修50元，更換零件另計「師傅技術很厲害」，也有民眾買了滿滿的二手娃娃才500元，認為超級值得。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播