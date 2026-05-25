「寶之林」回收再生家具7折優惠 民眾讚「台中寶藏地」

寶之林廢棄家具再生中心全館7折優惠，民眾趕往購買再生有寶筆（有保庇）。（環保局提供）

台中寶之林廢棄家具再生中心由市府環保局設立，設立25年是台灣各縣市首個環保資源交換中心，將民眾回收家具修復後，拆解轉換可利用材料加以再製，中心即日起至7月9日，辦理為期2個月全館7折活動（不包含家具健診服務），民眾soso說，上禮拜剛去「根本是台中寶藏地」，用合理價格撿了一張桌子跟兩個椅子。

「寶之林」園區成立於2001年底，草創期由中市府提供921地震後興建軍功國小簡易組合屋營業，環保局為推廣廢棄物再生利用設立，接收清潔隊清運可回收再利用家具，讓堪用或可簡易修復家具有再度被利用機會，園區有感民眾通膨壓力，舉辦為期2個月的全館7折活動（不包含家具健診服務及DIY課程），減輕民眾經濟負擔。

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環保局長吳盛忠說，寶之林落實資源零浪費理念，針對無法完整修復家具，將可利用材料加以拆解再製，轉化為多樣化之創意產品及DIY素材，例如，利用檜木或原木餘料製作手工筆、小型家具與文創商品，延續材料價值，也讓資源能夠再利用。

「寶之林」位於北屯區和順路，7折優惠期間，民眾趕往索取寶之林創作小物再生有寶筆（有保庇），賴姓民眾說，小家電維修站，檢修50元，更換零件另計「師傅技術很厲害」，也有民眾買了滿滿的二手娃娃才500元，認為超級值得。

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