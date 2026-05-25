吳琪銘邀水利署會勘三峽長福橋工程進度 預計8月啟用

三峽長福橋預計今年8月可完工啟用，目前象徵「三角湧」意象的不對稱雙拱鋼構橋的大拱與小拱均已完工，白色的橋身高聳佇立在三峽河面上十分美麗。（記者翁聿煌攝）

立委吳琪銘25日邀經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬會勘三峽長福橋工程進度及周邊下水道改善情形，長福橋由新北市政府及中央各出資4.69億元和4.5億元興建，預計今年8月可完工啟用，目前象徵「三角湧」意象的不對稱雙拱鋼構橋的大拱與小拱均已完工，白色的橋身高聳佇立在三峽河面上十分美麗。

吳琪銘指出，長福橋為三峽重要的通行陸橋，但是受到三峽河遇颱風豪雨時河水暴漲及橋身過低的原因，於2024年啟動改建工程，原預計於今年內完工，然而近期地方傳出工程進度可能延後，引發地方居民高度關注。

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水利局指出，配合長福橋改建期間，工程團隊及施工機具，於2024年7月凱米颱風至2025年11月的鳳凰颱風期間，共有9次進行颱風的預防性撤離，使得工程進度期程受到影響，但是在工程團隊全力趕工下，仍設法將於今年8月完工啟用，上下游兩側河岸的景觀改善工程也會在明年元月完工。

新建的長福橋梁底將比舊橋抬高80公分，並減少一處落墩，讓豪大雨期間疏洪更加順暢，改建後橋面面積增加2160平方公尺，約653坪，等於增加5座籃球場面積，橋面上可增設觀夕平台與水滴廣場，未來可舉辦藝表演，提供前來清水祖廟及三峽老街遊憩民眾更多的遊憩空間。

三峽長福橋預計今年8月可完工啟用，立委吳琪銘（右六）與經濟部次長賴建信（左五）、水利署長林元鵬（左四）到場視察。（記者翁聿煌攝）

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