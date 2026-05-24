南投名間鄉春季好茶比賽 2青農獲特等獎

南投名間春季好茶比賽，金萱組由青農連瑋民（左3）獲特等獎 。（圖由南投縣政府提供）

南投間名間鄉農會舉辦的春季台灣好茶比賽揭曉，烏龍組與金萱組特等獎，由2位年輕茶農楊諺智、連瑋民分別獲得。其中37歲的連瑋民，家中4代皆為茶農，已是第3度得到金萱組特等獎，他強調比賽茶的茶園管理要特別用心，做法也不能跟一般茶一樣，焙茶時更要特別小心，各種細節都要很注意，才能獲得評審青睞。

名間鄉今年春季台灣好茶比賽，共計318件報名，其中烏龍組211件、金萱組則為107件。茶及飲料作物改良場中部分場長黃正宗表示，今年春茶生長期遭氣候多變少雨挑戰，但在茶農用心管理與精湛的製茶工藝下，整體品質還是很好，各組茶品在外觀、條索、湯色、香氣、滋味5大指標中皆有近乎完美的成績，烏龍茶組香氣純淨，金萱茶組品種特色明顯，香氣濃郁，可見茶農在茶葉種植與製作上的用心與精進。

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名間鄉農會總幹事蔡素秋指出，比賽茶包裝均可在農會網站上查詢到茶農姓名，不僅是品質的保證，也確保消費者權益，保證喝到的每一口都是台灣比賽茶；縣府農業處長蘇瑞祥說，今年南投茶業博覽會將於10月3日到11日舉行，規模更勝以往，歡迎更多農友加入，增加實質收益。

南投名間春季好茶比賽，烏龍組由青農楊諺智（左3）獲得特等獎。（圖由南投縣政府提供）

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