苗栗農改場量產稻黑椿象天敵黑卵蜂 助台東關山有機水稻恢復產量

黑卵蜂為寄生稻黑椿象卵的重要優勢天敵。（圖由苗栗農改場提供）

台灣水稻的主要害蟲「稻黑椿象」過去主要都倚賴農藥防治，隨農業部苗栗農改場成功讓稻黑椿象的天敵「黑卵蜂」可量產，不只對生態友善，更有利於有機水稻生產，苗栗場表示，經應用黑卵蜂，台東關山有機水稻產量已從受蟲災時的每公頃3.5噸回升到5.39噸以上。

稻黑椿象曾是日本時期台灣水稻5大害蟲之一，苗栗場場長施佳宏表示，過去因為農藥廣泛使用，該害蟲一度轉列為潛在害蟲，但隨近年在台東關山等地區推動有機稻作，稻黑椿象蟲害再起，甚至一度於2021年稻2022年間大舉肆虐，一度產量銳減超過7成外，還會飛進民宅，影響日常生活，隨該場成功找出天敵「黑卵蜂」，並突破技術瓶頸建立量產制度，在田間應用後，成功抑制蟲害。

請繼續往下閱讀...

施佳宏表示，在2023年到2026年間，累計已經釋放數百萬隻黑卵蜂，隨從源頭精準壓制害蟲密度後，關山地區僅存零星危害，有機水稻產量已回復到害蟲爆發前的收成水準，每公頃的產量達5.39噸到5.56公噸。

苗栗場表示，「黑卵蜂」是稻黑椿象卵期的優勢天敵，實際操作很簡單，農民只需於稻黑椿象產卵期，在田邊打開釋放盒蓋，小蜂即可自行飛出尋找寄主卵進行寄生，釋放方式高效率，也不須過多勞動力，還可不用施藥，目前也已推廣到台東池上、花蓮富里等有機農業區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法