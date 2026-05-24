台南玉井飆全台最高溫39度 曾文水庫期待月底梅雨

台南玉井再飆全台最高溫。（截取自中央氣象署網頁）

台南地區連日來高溫炎熱，玉井連續飆出全台最高溫，根據交通部中央氣象署監測資料，今（24）日中午12時16分玉井的氣溫高達39度。曾文、烏山頭水庫合計有效蓄水率12.67%，經濟部南區水資源分署表示，目前水情正常，期待5月底至6月上旬梅雨有機會帶來進帳。

根據中央氣象署天氣排行榜，昨日下午3時36分台南玉井38.2度為全台最高溫，今日中午更高達39度，排名第2的屏東竹田國中則為37.8度，第3名同樣在台南，為南化北寮的37.2度，許多當地民眾忍不住高喊「熱爆了！」

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水情部分，根據南水分署監測資料，截至今天中午12時止，曾文水庫水位194.83、有效蓄水量5065萬立方公尺、蓄水率11.25%，烏山頭水庫水位48.63公尺、有效蓄水量1634萬立方公尺、蓄水率20.72%，2座水庫合計有效蓄水量6699萬立方公尺、蓄水率12.67%。

南水分署表示，台南目前水情正常，今年南部氣候異常，真正降到山區集水區的雨量不多，和往年確實有一些差距，但水情沒有差很多，南部原本豐水期與枯水期的降雨量即約為9:1，一般都是靠5月中下旬至6月中旬的梅雨，因此期待5月底至6月上旬有機會進帳，提醒民眾仍應共體時艱，節約用水。

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