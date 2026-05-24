「山邊媽組」逢甲夜市遶境爆衝突 兩男揮拳警要辦了

苗栗山邊媽與樂成宮旱溪媽、浩天宮大庄媽，昨晚「三媽會」到台中逢甲夜市遶境賜福，卻一度爆發推擠衝突，警方將依社維法裁處。（記者蔡淑媛攝）

苗栗山邊媽祖與樂成宮旱溪媽、浩天宮大庄媽，昨晚「三媽會」一起到台中逢甲夜市遶境賜福，不料深夜11點多停駕逢甲夜市時，民眾疑似為了搶獻花，發生推擠衝突、尖叫聲四起，轄區第六分局警方獲報到場查處，發現是林男（24歲）與黃男（44歲）爆發衝突，雖雙方不提告，但因有揮拳動作，警方將依違反社會秩序維護法裁處。

山邊媽、旱溪媽、大庄媽，昨晚「三媽會」一起到台中逢甲夜市遶境賜福，三尊媽祖鑾轎行經西屯福星路、文華路都吸引眾多信徒膜拜，沿路商家、攤商也擺設香案迎接，最後3尊媽祖在逢甲大學會合停駕，眾人大喊「媽祖、媽姐，我愛您！」，現場人潮擠爆。

請繼續往下閱讀...

不過昨天深夜11點多停駕逢甲夜市時，卻有民眾疑似為了搶獻花爆發推擠衝突，現場頓時場面混亂、尖叫聲四起，民眾高喊「不要搶、不要打架」、「難看啦」，轄區第六分局西屯派出所獲報，立即派員警到場處置釐清，並嚴正告誡民眾勿有違法脫序行為，確保活動順利進行。

警方初步調查，現場為林男（24歲）與黃男（44歲）因遶境現場人潮眾多發生推擠等衝突，經員警即時介入處置後，雙方因未受傷暫不提告，員警當場嚴正告誡，但因雙方有揮拳等動作，後續將依違反社維法裁處。

第六分局強調，民眾參與宗教活動應保持理性，切勿因情緒衍生衝突，對於任何影響公共秩序或暴力違法行為，警方必定依法嚴辦、絕不寬貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法