熱爆免費消暑抵嘉！東石漁人碼頭、竹崎親水公園、故宮南院

許多家長帶孩子到東石漁人碼頭戲水消暑。（記者王善嬿攝）

各地高溫炎熱，嘉義縣一度飆到攝氏33.6度，東石漁人碼頭、竹崎親水公園兒童戲水區出現戲水人潮；故宮南院親子互動遊憩區「飛白泉」噴泉上午10點開放到晚間8點，也成夏日消暑好去處。

東石漁人碼頭以新鮮漁產、夕陽美景聞名，有蚵殼屋商店街、常鱻廊道、觀景平台、堤岸步道等景觀設施，更設有戲水區、沙灘，適合親子同樂。

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嘉義縣文化觀光局說，戲水區除清潔時暫停開放，平日上午9點到下午5點，假日上午9點到下午6點均開放。

有遊客說，為了吃烤蚵到東石漁人碼頭遊憩，天氣炎熱，發現有兒童戲水區免費開放很意外，雖然沒有準備換洗衣服，但孩子包著尿布玩水，也玩得很開心。

竹崎鄉竹崎親水公園也是嘉義縣熱門免費戲水景點，開放時間5、6月的每週六、日，及7、8月每週四、五、六、日，9到10月的週六、日上午8點到下午5點開放。

竹崎鄉公所說，戲水區每天都派員清潔、換水，旁邊遊樂場還有健體設施、兒童沙坑，很受親子家庭歡迎，一天最多近千人造訪。

故宮南院說，親子互動遊憩區「飛白泉」噴泉之前曾為了檢測水質暫停開放，目前正常開放，適合6到12歲兒童，上午10點到晚上8點開放。

東石漁人碼頭戲水區設施色彩繽紛。（記者王善嬿攝）

小朋友在東石漁人碼頭戲水區玩水。（記者王善嬿攝）

故宮南院親子互動遊憩區噴泉。（故宮南院提供）

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