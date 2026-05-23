全台首座！永靖「足籃共用場」完工 投籃、踢球一座搞定

彰化縣永靖鄉打造可以投籃、也可以踢足球的二合一球架，吸引不少愛好運動民眾的目光。（記者陳冠備攝）

彰化縣永靖鄉積極推動籃球與足球運動，不過境內運動公園空間有限，鄉公所發揮巧思，在鄭成功公園籃球場，打造可以投籃，也可以踢足球的二合一球架，近日球場完工，立即吸引不少愛好運動民眾目光。永靖鄉長魏碩衛表示，永靖有國中籃球隊，也有國小足球隊，特地打造全國首創「足籃共用球架」，讓足球及籃球運動愛好者有優質的運動場地。

魏碩衛今日與鄉民代表詹曜維、詹尉、陳天能及港西村長陳勝照現地會勘，眾人拿起籃球試投，有人投了「籃外空心」，球卻直接被足球網攔住，輕鬆撿起。魏碩衛打趣說：「沒想到足籃共用球架還有這種功用，投肉包也不怕滾很遠。」現場笑聲不斷。

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魏碩衛表示，永靖國中有戰狼籃球隊、永靖國小有足球隊，在地籃球、足球運動風氣盛行，但公有土地有限，公所透過立法委員陳素月協助，向體育部爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」補助逾640萬元經費，並於去年12月底，在兩處既有籃球場進行複合式整建。

其中，永靖棒球場旁籃球場，整建為籃球結合標準五人制足球共用場地，永社路鄭成功公園旁籃球場，則建為籃球結合非標準五人制足球多功能場地，並設有4座足籃共用二合一球架，另外地面也全面更換高規格防滑耐磨壓克力鋪面，預計今年6月底驗收完成，最快7月暑假舉辦啟用典禮。

彰化縣永靖鄉鄭成功公園籃球場，打造可以投籃、也可以踢足球的二合一球架。（記者陳冠備攝）

彰化縣永靖鄉推動籃球與足球運動，發揮巧思，打造全國首創「足籃共用球架」。（記者陳冠備攝）

永靖鄉長魏碩衛（前排左二）會同鄉民代表詹曜維、詹尉、陳天能及港西村長陳勝照等人會勘「足籃共用球架」場地。（記者陳冠備攝）

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