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    首頁 > 生活

    桃園青農吳承燁奪全國農業達人冠軍 展現智慧農業實力

    2026/05/23 16:39 記者周敏鴻／桃園報導
    「全國農業達人冠軍」吳承燁（左）向桃園市政府農業局長陳冠義（左2）介紹花卉品種。（圖由桃園市政府提供）

    「全國農業達人冠軍」吳承燁（左）向桃園市政府農業局長陳冠義（左2）介紹花卉品種。（圖由桃園市政府提供）

    曾獲選2024年百大青農的桃園市花農吳承燁，致力推廣智慧農業，如首創「新型花卉半自動滴灌系統」取代人工澆水等，也精心研究花卉品種創新，近日參加中華民國農會主辦「台灣農業達人選拔大賽」，贏得最高榮譽「全國農業達人冠軍」，他強調，堅持紮實的園藝技術，加上智慧管控，才能有現今的成績。

    「智慧農業是效率的工具，傳統工法是品質的靈魂！」吳承燁分享，今年32歲的他從學生時期，就跟著父親學習園藝基礎，至今已累積20年經驗，他從2016年起擔任全職花農、接手家族花卉事業，不斷努力於傳統工法的基礎上，透過運用大量智慧農業設備以精進栽培技術，除「新型花卉半自動滴灌系統」取代人工澆水外，還利用自動填裝機進行盆栽裝土作業，僅需1人作業，效率還能提升25%，有效穩定產量、降低勞動強度。

    桃園市政府農業局統計，吳承燁善用智慧農業管理，達到節水85%、省藥70%、提升良率與作業效率20%等好成績，更曾連續8年獲得全國聖誕紅評鑑冠軍。吳承燁認為，除了栽培技術，「品種自主更是產業主權」，因自產種苗成本較進口低了50%以上，透過自行研發抗病、抗逆境（如耐熱）品種，才能擺脫對國外種苗商的依賴，目前已成功取得聖誕紅、長壽花、繡球花、麒麟花4項觀花植物品種權。

    桃園市政府農業局長陳冠義（右3）恭喜吳承燁（左3）贏得「全國農業達人冠軍」。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府農業局長陳冠義（右3）恭喜吳承燁（左3）贏得「全國農業達人冠軍」。（圖由桃園市政府提供）

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