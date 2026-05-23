台15與台4線改線通車 卓揆：桃機第三跑道建設加速推進

行政院長卓榮泰出席「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮。（記者周敏鴻攝）

行政院長卓榮泰今天（23日）上午出席「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮，他致詞強調，桃園國際機場已在世界上揚眉吐氣多年，如今已是中年狀態，政府為此推動新建機場第三跑道等工程，後續都須在時程內完成，讓機場具有挑戰世界最好機場的能力。

「桃園國際機場去年的客運量已恢復到疫情前的98%，達4780萬人次，較前年多了6%，貨運量也達到250萬噸，較疫情前成長15%，回到歷史第3高！」卓榮泰說，包括國道1號甲線新建工程動土等，政府為桃園機場第三航廈、第三跑道做了必要連通工程，且銜接國道1號、台61線快速公路等，完成整個交通路網；未來隨著桃竹苗大矽谷的加速發展，客運量、貨運量將再往上攀升，機場、跑道擴建與交通運量、維護，都須儘速完成。

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卓榮泰細數第三航廈北登機廊廳也於去年率先啟用，主航廈封頂也已在賴清德總統見證下完成，卓強調，桃園機場第三跑道長約4000公尺、佔地860公頃，中央政府已編列374億預算，相關單位應做快一點，用現有預算在時程內完成，完成後桃園國際機場的每小時起降航班數將翻倍。

「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」於2021年10月20日開工，是配合桃園機場第三航廈與相關設施擴建的聯外道路建設，因第三跑道將興建在原台15線及台4線上而須改線，今天下午6點通車後，將提供機場園區為核心再往外串聯快速公路系統，對外可連接國道1、1甲、2號與台61線，完善區域路網。

行政院長卓榮泰（中）出席「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮（記者周敏鴻攝）

「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」已完工。（記者周敏鴻攝）

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