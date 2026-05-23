鯉魚潭143艘天鵝船安檢啟動 花縣府、縱管處預計6月底營運

花蓮鯉魚潭上的天鵝船已經停業將近3個月，業者喝西北風，本月總算開始引進第三方機構進行船體檢查。（花蓮縣府觀光處提供）

花蓮鯉魚潭天鵝船今年農曆年發生小男童翻船後被蓋在船體下方溺斃，3月被縱管處公告暫停營業，恢復營業需取得主管機關相關許可、檢查合格，但縣府卻早在去年6月廢止天鵝船的檢查丈量作業程序。幾經協調後，鯉魚潭天鵝船終於開始進行安檢作業。

鯉魚潭翻船事故發生後，花蓮縣府被外界批評，早在2025年6月廢止《花蓮縣未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序》，造成天鵝船隻未能依法依規安檢，造成業者竟然只以商業登記容許項目就能經營小船業務，縱管處3月暫停天鵝船營運，地方商圈陳情不斷，縣府遭質疑態度消極只想甩鍋。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣政府觀光處今表示，秉持「安全第一、產業並重」原則，積極協調中央機關與地方業者，推動水域活動安全制度化。

由於縣府在去年廢除浮具作業程序後，無其他法規可銜接，對此縣府強調，本月與花東縱谷國家風景區管理處、交通部航港局協調研商，參考航港局「3人以上動力浮具器具安全檢查要點」，針對鯉魚潭的動力及非動力浮具訂出相關檢驗標準與程序，並確立「業者自主管理」，定期委託第三方業者檢驗後送縱管處，未來可作為後續業者辦理檢測與認證依據。

航港局繼本月12日到鯉魚潭到場辦理技術說明，協助業者及第三方檢驗單位釐清相關檢測細節，委託的第三方專業檢驗單位已啟動「三人以上動力及非動力浮具（天鵝船）」的安全檢驗程序，統計有143艘須受檢，進行船體結構、翻覆、乘載偏位、荷重及穩定度等安全測試。

縣府指出，目前已有4家「二人以下非動力浮具（SUP、獨木舟）」業者完成自主檢查資料，送花東縱谷國家風景區管理處審查，後續將辦理復業程序。

花蓮縣政府觀光處指出，後續復業程序包括業者完成技師認證、保險投保、救生人員有效證照，經縣府及縱管處確認安全無虞後，鯉魚潭水域活動最快可於今年6月底逐步恢復營運。

花蓮鯉魚潭的天鵝船啟動安檢，希望拚六月底恢復營運。（花蓮縣府觀光處提供）

技師檢查天鵝船體有無符合安全標準。（花蓮縣府觀光處提供）

技師檢查天鵝船體有無符合安全標準。（花蓮縣府觀光處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法