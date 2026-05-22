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    首頁 > 生活

    澎湖白沙鄉代主席吳良添攜手養殖協會 捐贈工業電風扇慰勞岸巡

    2026/05/22 16:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    白沙鄉代會主席吳良添攜手水產養殖協會，致贈岸巡四十台工業用電扇。（澎湖區漁會提供）

    白沙鄉代會主席吳良添攜手水產養殖協會，致贈岸巡四十台工業用電扇。（澎湖區漁會提供）

    夏季高溫來襲，第一線岸巡勤務環境備受考驗，澎湖白沙鄉民代表會主席吳良添，攜手澎湖縣水產養殖協會理事長歐英豐，特別前往海巡署金馬澎分署第七岸巡隊慰勞岸巡同仁，並共同捐贈工業用電風扇，合計致贈40台，改善岸巡及安檢場所悶熱環境。

    吳良添主席表示，岸巡同仁長年站在第一線，不分晝夜執行岸巡查察、港口安檢、海域巡護及緊急救援等勤務，不僅肩負海岸安全與港區秩序維護責任，更是守護漁民生命財產安全的重要力量，夏季高溫炎熱，港區及岸巡安檢所執勤環境相當辛苦，因此特別準備工業電風扇，提供較舒適的勤務環境，為辛勞值勤的岸巡弟兄加油打氣。

    澎湖縣水產養殖協會理事長歐英豐表示，岸巡單位長期協助海域巡護、港區秩序維護及海上緊急事件處理，與地方漁業發展及漁民安全息息相關。此次與吳良添主席共同捐贈40台工業電風扇，除了表達對岸巡人員辛勞的感謝，也希望拋磚引玉，凝聚更多社會力量共同關懷第一線執勤人員。

    吳良添主席也強調，白沙鄉為重要漁業鄉鎮，「照顧岸巡同仁，其實也是照顧漁民」，唯有讓第一線守護海岸與港區安全的人員獲得更多支持，才能共同守護澎湖海域安全，讓漁民安心出海、平安返港。

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