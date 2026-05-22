疏伐廢木變山林版社宅 生態巢箱吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住

國產柳杉再利用做成的人工生態巢箱成功吸引大赤鼯鼠入住。（南投分署提供）

農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，邀請木工師傅開辦木工坊，把疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖。

南投分署這幾年在南投、雲林及嘉義山區推動退竹還林，伐除老竹林改種本土深根性樹種及各種蜜源植物；為善用伐除的竹材及木材，南投分署與湖山水庫人文生態保育協會合作，繼開辦竹藝創作課後，再開辦木工坊推動「國產材木作教育暨生態巢箱推廣計畫」，透過國產材木作課程與生態教育，帶領民眾親手打造人工生態巢箱。

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南投分署指出，湖山水庫周邊淺山樹木林立，早期設置的巢箱多已老化毀損，與協會成員討論後，邀請民眾化身森林建築師，為野生動物打造人工生態巢箱，材料由南投分署提供在地國產柳杉，讓野生動物棲息的家，同時也推廣國產材利用。

湖山水庫人文生態保護協會理事長蔡孟言表示，木作工作坊邀請專業木工師傅，從裁切、組裝打造專屬的人工生態巢箱，再由專業人員透過攀樹方式把巢箱架在森林環境中，提供野生動物棲息。

南投分署指出，目前已在雲林的斗六、古坑及嘉義縣竹崎公園等10處地點，架設15個巢箱，監測成果顯示，已有3個巢箱觀察到大赤鼯鼠入住及繁殖，另有2個觀察到領角鴞利用，可見巢箱是具有生態效益，參與巢箱製作的民眾，得知自己做得巢箱有野生動物入住，都很開心。

國產柳杉再利用做成的人工生態巢箱成功吸引大赤鼯鼠入住。（南投分署提供）

林保署南投分署與湖山水庫人文生態保護協會合作，邀請木工師傅開辦木工坊，把疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱。（南投分署提供）

林保署南投分署與湖山水庫人文生態保護協會合作，開辦木工坊，把疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱。（南投分署提供）

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