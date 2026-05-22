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    首頁 > 生活

    高雄Maker圓夢車深入偏遠小學 7年前進45校教「創客」

    2026/05/22 13:36 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市「Maker圓夢車」行動教室前進桃源區寶山國小，帶領學童體驗科技教育和創客魅力。（高雄市教育局提供）

    高雄市「Maker圓夢車」行動教室前進桃源區寶山國小，帶領學童體驗科技教育和創客魅力。（高雄市教育局提供）

    為讓科技教育不受區域限制，高雄市教育局自2018年啟動「Maker圓夢車」行動教室，深入山區與偏鄉校園，帶領學生動手玩科技、體驗創客樂趣，7年來累計舉行200場課程活動、服務45所學校。

    高雄市科技行動圓夢車本週行駛近百公里山路，前進位於山區的桃源區寶山國小，進行融合創客教育、科技體驗與手作學習的行動課程。

    此次活動由英明國中團隊規劃課程，首先帶領學生動手組裝專屬的橡皮筋木槍，學生從零件拆解、結構組裝到實際操作，在老師一步步引導下，學習機械結構、槓桿原理與橡皮筋張力應用。許多學生一開始對工具操作感到陌生，但在完成作品後，看見木槍成功發射，立刻露出興奮笑容和歡呼聲。

    有學生開心表示，第一次自己組裝木槍，原本以為很困難，沒想到完成後很有成就感，也更了解物理原理；還有學生說，平常較少接觸這類科技課程，能親手操作真的很新鮮，也讓他開始對科技與工程產生興趣。

    除了木作課程外，團隊更特別準備「加碼科技體驗」，讓學生操作發光無人機球體，透過遙控器控制飛行方向與高度，在空中進行追逐與競技。

    英明國中於114學年度接手「Maker圓夢車」的管理營運，校長田佳立表示，科技圓夢車在於「傳遞可能」，不僅是提供教學資源，更是要在孩子心中種下創意種子，讓他們看見科技的無限可能，強化學生的自造競爭力。

    組裝好的橡皮筋木槍進行發射測試。（高雄市教育局提供）

    組裝好的橡皮筋木槍進行發射測試。（高雄市教育局提供）

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