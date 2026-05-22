宗教團體金門烈嶼海灘「放生45萬粒文蛤」 3天後蛤屍遍野

「金門潮間帶」臉書貼出放生活動三天，海邊出現大量蛤屍。（金門潮間帶提供）

嘉義某宗教協會日前在金門舉辦45萬顆文蛤放流活動，疑似「放」後不理的行為，被民眾指稱當天的放生行動是「放死」，甚至到今天變成蛤屍遍野。「金門潮間帶」臉書疾呼，一次放生「45萬粒文蛤」這種高密度、單一物種的大量投放，易造成族群暴增，甚至衍生生態失衡。

這支宗教協會20日在金門烈嶼鄉習山公園岸際舉辦「大智大放流」，放生45萬粒文蛤，強調「大智願行、慈悲無量；以放生護生、廣結善緣；願眾生離苦得樂、共成佛道」。有民眾表示，當天大家玩得很開心。

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參加者指出，當天大約有200名包括烈嶼鄉當地鄉民及國小生參加，放生位置在習山公園海域；放生時疑因處理不當，海岸線有人把放生的文蛤直接打包帶走。

一名網友說，放生活動結束在海邊撿了1袋文蛤，「當時活動有一段海岸線都是這樣」、「踩來踩去都碎掉」，「加上大太陽應該死一堆」；有網友看見放生方式，直言「不是放生、是放死」，也有人回應「所以我拯救了一些進我肚子裡」。

此事件引發網友放生、護生討論，有人驚訝有烈嶼鄉公所協辦，不過，烈嶼鄉公所表示，放生的過程與公所無關。記者去電該宗教協會詢問，至今還未作出回應。

「金門潮間帶」貼出「大智大放流活動第3天後的現場、蛤屍遍野」，現場都是已死亡的文蛤，許多殼打開、蛤肉分離，更有網友憂心，萬一太陽照射，恐怕臭味難擋；網友直批「造業啊」、「放生、往生」、「根本是來製造污染的」。

「金門潮間帶」管理員洪清漳說，這類「放生」活動從宗教善意出發，若以生態學角度，往往帶來明顯且長期的負面影響，甚至與「護生」初衷背道而馳。他說，此次文蛤放流可能衍生一、族群失衡與外來種風險；二、疾病與寄生蟲傳播；三、棲地承載力被忽視；四、錯誤的「護生」教育。

洪清漳說，這類放生活動很嚴重的問題之一，是價值觀被誤導，像是把「購買、放生」當成功德，卻忽略生物是否適合棲地？是否造成傷害？長期下來反而形成一種循環：捕捉、販售、放生、再捕捉。這本質上是一種人為創造的需求鏈，並非真正保護生命。

金門縣政府表示，感謝「金門潮間帶」提醒，縣府會謹記相關審查步驟，對於再有類似數量的生物放流申請案，會釐清審查細節，以防族群失衡，減少外來種帶來的風險。

「金門潮間帶」臉書貼出放生活動三天，海邊出現大量蛤屍。（金門潮間帶提供）

嘉義某宗教協會20日在烈嶼鄉習山海域舉辦「大智大放流」，放生45萬粒文蛤活動。（讀者提供）

小朋友日前在烈嶼鄉習山海域舉辦「大智大放流」，參加放生文蛤活動。（讀者提供）

金門烈嶼鄉習山公園岸際舉辦「大智大放流」隔天，仍有民眾前往海邊撿拾文蛤。（讀者提供）

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