5天在校用餐 教師團體籲重視導師權益、新北教局稱提供午餐指導津貼

新北市115學年度起將推動公私立國中小免費營養午餐一週5天在校用餐。（新北市教育局提供）

針對新北市115學年度起將推動公私立國中小免費營養午餐一週5天在校用餐，新北市教師會、教育人員產業工會今（22）日呼籲重視導師用餐權益與誤餐補償，應以課綱所定學生全天課程為依據規畫用餐天數。教育局回應，導師於午餐時間協助學生餐前洗手、取餐秩序、均衡飲食、惜食減量及用餐禮儀，是食育落實的重要關鍵，為體恤教師辛勞，新學年度起同步提供公立學校導師午餐指導相關津貼，並持續蒐集學校與教師團體意見，滾動研擬配套。

教育局表示，免費午餐兼具健康與教育意義，嘉惠約32.3萬名學生，市府會在不排擠既有教育資源前提下編列經費，也透過午餐時間落實營養教育、惜食教育及生活教育；考量各校用餐安排與學生照顧一致性，115學年度起國中小全面推動每週5天在校用餐，學生用完午餐後再放學，使餐食供應、營養教育及校園照顧更完整。

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教育局指出，若學生因家庭接送、就醫或其他特殊需求需提早離校，學校可依實際情形彈性協助，兼顧制度與個別需求。

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