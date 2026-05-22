北市「鼠類偵防師」服務啟動滿一週 已受理32件申請

台北市環保局推動「社區鼠類偵防服務」已於15日正式啟動，服務推出截至21日，全市已受理申請32件，已完成19件的偵防服務。（記者蔡愷恆攝）

台北市環保局推動「社區鼠類偵防服務」已於15日正式啟動，服務推出截至21日，全市已受理申請32件，已完成19件的偵防服務。環保局強調，偵防師的專業診斷是強大的後盾，但要長期維持環境，仍需仰賴市民在日常生活中落實「防鼠三不」原則：不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，尤其是落實垃圾與廚餘的清理，並確保容器隨時確實加蓋，才能徹底切斷老鼠的食源。

環保局表示，「鼠類偵防師」專業團隊由長年服務於第一線、且具備病媒防治專業國家級證照的消毒班夥伴所組成，全面進駐台北市12個行政區，透過實地環境健檢與科學診斷，這群環境守護者正用最高規格的職人精神，協助市民找出防鼠漏洞，打造安全宜居的家園。

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環保局提到，面對社區鼠類防治，傳統被動投藥的思維已無法根治問題，必須秉持「先管後藥」的科學防治原則。台北市立大學地球環境暨生物資源學系黃基森副教授肯定此項服務，認為鼠類偵防是一門科學且專業的工作，且北市鼠類偵防師皆拿到國家級別證照，對臺北市是非常有意義的。此外，國立台灣大學昆蟲學系徐爾烈教授肯定，環保局提供鼠類偵防師的服務，可以協助市民朋友釐清老鼠從哪裡來，躲在哪裡，從哪裡找到食物，提供有效防治之道。

環保局說，在偵防師實際成軍投入社區服務後，也展現了專業診斷能力，他們透過微小的痕跡精準研判老鼠的活動熱點，並將關鍵線索彙整，依據各社區不同狀況開立個別化的「環境處方」，提供居民最精確的改善建議，因此國立台灣大學環境與職業健康科學研究所王錫杰副教授也呼籲，市民朋友應多鼓勵鼠類偵防師為環境所付出的努力。

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