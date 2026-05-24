高雄演唱會經濟2-1》泰勒斯成最大遺憾 藍綠接棒人選將持續爭取大咖藝人

美國流行天后泰勒絲。（圖擷自Taylor Swift臉書）

記者葛祐豪／高雄專題報導

高雄市政府近年強推「演唱會經濟」，每年舉辦破百場國內外藝人演唱會，儼然成為台灣的「演唱會之都」；網友敲碗邀請美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）來高雄開唱，由於市長陳其邁任內僅剩半年多時間，恐無法實現，成為最大遺憾，兩位爭取大位的藍綠參選人則強調將持續爭取大咖藝人。

去年高雄總共舉辦BLACKPINK、TWICE、張學友等109場演唱會，吸引近163萬人次、創造逾52億觀光產值；今年公布的演唱會卡司，包括國際知名藝人BTS、藤井風、Post Malone波茲馬龍等，後續仍有多組國際藝人持續洽談中，全年演唱會場次預估上看140場。

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後疫情時代，美國流行天后泰勒絲巡迴演出，為美國帶來約57億美元的經濟效益，遠高於全球50國GDP加總，甚至出現「泰勒絲經濟學」名詞；但對於網友敲碗泰勒斯來高雄開唱，現實層面困難度相當高，過去新加坡政府為了搶泰勒絲東南亞獨家主辦權，不惜祭出鉅額補貼，讓藝人巡演成為國家級投資案，引發各國效仿。

陳其邁任期僅剩半年，副市長李懷仁坦言，國際巨星檔期至少都1年至1年半前敲定，目前看來未來1年內，泰勒斯不會安排全球巡迴演唱會，但他也透露，還有大咖藝人與高雄在敲檔期中。

換句話說，泰勒斯能否來高雄演唱，有賴下任市長持續爭取。民進黨市長參選人賴瑞隆指出，從場館能量、交通路網與接駁系統，再到旅宿圈經濟與跨局處整合，高雄已累積非常成熟的大型活動承辦能力，為回應追星族的期待，他樂見並將持續積極爭取更多國際級藝人與團體來到高雄，並期盼將「演唱會經濟」提升為「產業鏈思維」，串聯交通、觀光、餐飲、文創等，並結合周邊城市合作，讓演唱會帶動整個南台灣的經濟效益。

國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，不只泰勒絲，任何國際巨星願意來到高雄開唱都歡迎，高雄世運主場館可同時容納約5.5萬人，且經過多場大型演唱會壓力試驗，這是高雄優勢；外傳新加坡政府用鉅額補助爭取泰勒絲，但高雄負債逾2千多億，她認為較不適合以這樣方式爭取，可從過去公私協力舉辦大型演唱會的經驗，從照顧粉絲的角度出發，用行政效率贏得主辦方青睞。

高雄演唱會經濟帶動夜市人潮。（高市府提供）

國外粉絲來高雄聽演唱會，還可兌換商圈夜市券消費。（高市府提供）

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