長照3.0擴增補助 聘僱外看家庭也能申請社區照顧服務

長輩齊聚社區據點參與多元課程與互動交流。（高雄市衛生局提供）

家有高齡及失能者，聘僱外籍看護後，家庭受限於經費，往往只能讓被照顧者與外看待在家中，衛生福利部今年起推動「長照3.0」新制，針對聘僱看家庭擴大補助，可申請「社區式照顧補助」。截至今年3月，高雄市推估失能人口約11萬人，其中1萬9565 聘僱外籍看護的家庭受益，減輕家庭與外籍看護工照顧壓力。

住在美濃區76歲的林徐奶奶，罹患巴金森氏症，日常生活雖有外籍看護工協助照顧，但雙方仍有語言溝通隔閡，林徐奶奶平日休閒侷限在家看電視，社交互動不足，因長照3.0政策納入日間照顧補助得以到日照中心參與多元活動，大幅增加社交互動以延緩失能風險，同時外籍看護工增加喘息時間，降低過勞同時提升照顧品質與穩定度。

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衛生局表示，以往聘有外籍看護工家庭，若想讓被照顧者到日照中心參與復能、社交活動，只能申請「喘息服務」或「短照服務」補助，受限於補助額度，常使服務難以持續密集或靈活安排照顧資源。長照3.0放寬聘僱外看家庭使用「日間照顧」與「家庭托顧」補助措施，每月增加3006至1萬854元的給付額度。

衛生局提醒，有需求家庭可撥打1966長照專線提出申請，善用長照資源補助，全面提升照護品質並減輕家庭負擔。

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