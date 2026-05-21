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    首頁 > 生活

    擎天崗即時影像挨批「政府偷窺」 陽管處：考量生態保育有必要

    2026/05/21 22:45 記者林哲遠／台北報導
    陽明山擎天崗日前因一對男女「野戰」遭即時影像鏡頭拍下引發熱議。（資料照，擷取自陽明山國家公園管理處INFO YouTube）

    陽明山擎天崗日前因一對男女「野戰」遭即時影像鏡頭拍下引發熱議。（資料照，擷取自陽明山國家公園管理處INFO YouTube）

    陽明山擎天崗日前因一對男女在涼亭「野戰」遭即時影像鏡頭拍下引發熱議。前行政院政務委員張景森今發文呼籲，政府應立即檢討所有觀光景點即時影像，拒絕政府偷窺。對此，陽管處表示，擎天崗等景點設置即時影像位置，皆位於公共空間開放區域，目的是為了生態保育、科學研究、安全管理，以及讓遊客能充分了解即時天候狀況，因此維持一定解析度有其必要性。

    陽明山國家公園管理處指出，近期所引發群聚效應，部分遊客深夜喧嘩、播放音樂、使用強光任意照射並違規吸菸亂丟之行為，不僅嚴重干擾野生動物夜間棲息、導致草坪枯黃裸露，深夜車潮噪音更衝擊周邊菁山路居民的睡眠品質。

    陽管處表示，已調整鏡頭角度避開近景，僅呈現中、遠景，期能減少亂象回歸正常；同時現場已由陽管處與內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊持續加強巡查、宣導與勸導，將全力遏止脫序行為。

    陽管處呼籲，民眾夜間造訪擎天崗等自然環境時，請務必保持輕聲細語、關閉強光源並隨手帶走垃圾；在親近自然之餘，請還給野生動物應有的棲息空間，並體恤在地居民權益，共同守護國家公園珍貴的夜空、寧靜與生態。

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