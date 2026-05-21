台中推大里、烏日、神岡產業園區 地主同意度曝光

經發局召開大里夏田地方說明會，說明產業園區開發。（經發局提供）

針對台中大里夏田、大里塗城、烏日溪南，及擴大神岡等產業園區開發，台中市經發局今天公布地主意願調查，除了大里塗城問卷回收率約7成5、同意比率過半，其他3個產業園區問卷回收在4成到1成左右，同意比例不佳，顯示開發共識仍待凝聚。

台中市為台灣重要製造業重鎮，擁有半導體、精密機械及工具機等優勢產業聚落，因應產業設廠及擴廠需求，市府依循國土計畫原則，持續推動太平、潭子聚興、大里夏田、大里塗城及烏日溪南等產業園區，合計規劃及開發面積逾600公頃。

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由於大面積公有土地多已充分利用，園區開發土地來源現多以私有土地為主，比例普遍超過9成，傳統由市府全面價購土地的開發模式，已較難獲得民眾認同，因此，市府同步辦理地主意願調查，並參照地政局建議及烏日九德區段徵收經驗，設定問卷回收率6成、同意比率7成為目標。

其中大里夏田案，經發局從去年3月通知超過1800位地主召開說明會，近800人到場參與，後續透過逐戶拜訪及鄰里系統加強宣導，因地主人數眾多，整體回收率仍約26%，同意比率約56%。

大里塗城因地主結構較單純，透過地方里長逐戶說明後，回收率已達目標，收率約75%、同意比率約53%，同意比率仍待持續溝通。

烏日溪南問卷回收率約39%、同意比率約44%，開發型態意見分歧，反對比例較高；擴大神岡問卷收率約14%、同意比率約81%，涉及活動斷層環境敏感地區議題，經發局表示，後續將再透過地方說明與實地走訪，協助民眾了解開發利弊。

經發局表示，支持開發者多認為，產業園區可協助改善地方交通瓶頸、拓寬道路、強化排水設施，也能提供在地廠商擴廠所需用地，增加就業機會並帶動區域發展。

另有部分居民及地主則擔心開發後車流、人流增加，影響生活環境，或考量農保資格、補助權益、配地比例及土地使用限制等因素，對開發持觀望或保留態度，也有民眾期待朝住宅區或商業區等附加價值較高方向規劃。市府尊重各方意見，後續將持續透過溝通協調凝聚地方共識。

經發局強調，考量開發土地多屬私有，若全面採徵收方式，不僅需投入龐大財政成本，也將影響開發可行性，因此市府將持續透過民眾參與、地方溝通及意見整合，提升開發公益性與必要性，朝地方發展與產業需求雙贏方向穩健推進。

經發局進行及擴大神岡等產業園區開發說明會。（經發局提供）

經發局訪查大里塗城地主。（經發局提供）

經發局實地訪查大里夏田地主。（經發局提供）

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