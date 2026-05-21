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    首頁 > 生活

    「藝馬當先」台南兒藝節開跑 玩創意、尬舞、秀才藝

    2026/05/21 18:59 記者洪瑞琴／台南報導
    全國舞蹈比賽特優團隊紅瓦厝國小，表演《奇幻小城築夢趣》熱力開場。（記者洪瑞琴攝）

    全國舞蹈比賽特優團隊紅瓦厝國小，表演《奇幻小城築夢趣》熱力開場。（記者洪瑞琴攝）

    第7屆「台南市兒童藝術教育節」熱鬧登場！今年以「藝馬當先．臺南SHOW藝夏！」為主題，從5月至10月推出系列活動，邀請大小朋友一起「秀藝下」，感受台南滿滿藝術能量。

    今（21）日市府舉辦宣傳會，由全國舞蹈比賽特優團隊、紅瓦厝國小帶來《奇幻小城築夢趣》熱力開場，展現孩子們活潑創意與舞台魅力，現場氣氛相當熱鬧。

    市府副秘書長殷世熙表示，台南作為文化古都，不僅擁有深厚歷史底蘊，也持續將美學教育扎根校園，透過傳統藝術與現代創作並進，培養孩子藝術賞析與創意思考能力。兒童藝術教育節秉持「學生就是主角」精神，讓藝術融入日常生活，打造專屬孩子發光發熱的舞台。

    今年活動以「藝起玩、藝起賞、藝起學、藝起武、藝起SHOW」5大主軸規劃，從創意市集、互動遊戲、師生聯展、親子夏令營，到藝陣、舞蹈與戲劇展演，讓孩子動靜皆宜、盡情展現才華。

    教育局長鄭新輝指出，今年親子夏令營特別結合跨域與數位創作，安排立體書機關搭配數位音樂課程，引導親子把抽象創意轉化為科技藝術作品；同時也融入「社會情緒學習（SEL）」，推出「手指塗鴉色彩導引」課程，透過親子共創，在色彩流動中學習感官表達與情感交流。

    此外，「藝起賞」系列也將於新營文化中心推出「奔想．馳夢原野－創作邀請展」以及「頑琵世界藝想趣－小黑琵兒童文學圖文展」，融合藝術與童趣，帶來豐富視覺饗宴。

    。詳情查詢「台南市兒童藝術教育節」粉絲專頁。

    2026「台南市兒童藝術教育節」今日熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    2026「台南市兒童藝術教育節」今日熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

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