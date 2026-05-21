台中29萬張數位學生證 去年竟有2萬多張停卡 議員憂影響權益

台中市議員陳文政今質詢指去（2025）年數位學生證卡片停卡高達2萬餘張，要求教育局找出停卡原因改善，並簡化換發卡片程序。（記者蔡淑媛攝）

台中市數位學生證核發29萬張，議員陳文政今天在議會質詢指，去（2025）年卡片停卡高達2萬餘張，原因有遺失、損毀等，保固及補發流程問題多，尤其遺失及等待補發時，影響每週領取牛奶的權益，教育局長蔣偉文回應，數位學生證異常可填寫異常通知單，寄回悠遊卡公司補發，每週領取牛奶也能向店家以人工登錄領取。

陳文政表示，教育局近兩年新核發數位學生證發卡約8萬張，感應不良在100張以下，但去年停卡高達2萬0632張，原因包含遺失、損毀或其他因素，他要求教育局了解停卡原因，究竟是遺失或卡片異常，進一步改善。

請繼續往下閱讀...

陳文政說，接獲家長陳情家中3個孩子中竟有2張數位學生證接連故障、無法感應及儲值，上網搜尋看到「遺失補發」，每張需繳交135元，家長為了方便，只好先付費補卡，後來才知道悠遊卡公司提供一年保固，因此感到非常不合理，他要求增設線上故障申報功能、簡化換發卡片程序。

蔣偉文表示，目前數位學生證若出現異常、非人為損壞，需填寫異常通知單並寄至悠遊卡公司，如果上午寄到，下午就能完成查核寄出新卡，至於是否增加線上故障申報功能，教育局將再研議；至於兌換牛奶、愛心餐券等服務，學生仍可先報出學號等識別資訊，由店員人工登錄，就能先領取。

台中市學童學期中每週可持數位學生證或數位卡證至指定通路兌領1瓶鮮奶。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法