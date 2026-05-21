澎湖追風音樂節912登場 超強卡司名單出爐

今年澎湖追風音樂節，超強卡司搶先看。（澎管處提供）

澎湖觀光兩大活動包括澎湖國際海上花火節與澎湖追風音樂節，分由澎湖縣政府旅遊處與澎湖國家風景區管理處主辦，今年花火節自5月4日開幕升空，至8月25日閉幕，緊接著追風音樂節由9月12日至10月3日登場，延續澎湖觀光熱潮，追風音樂節超強卡司名單搶先看。

一手主導催生澎湖追風音樂節的民進黨籍立委楊曜，早已預測今年澎湖旅遊產業發展不會太好，趁立法院不開委員會的空檔，到澎管處討論追風音樂節的籌備與宣傳事項，敲定今年表演的卡斯，陣容堅強，希望宣傳可以到位，能為澎湖招攬喜愛追星的觀光客源。

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今年追風音樂節重磅卡司陣容，包括周湯豪、盧廣仲、安心亞、美秀樂團、玖壹壹、芒果醬、怕胖團、宇宙人、理想混蛋等藝人⋯⋯都來澎湖追風音樂節了，還有歷年屢次在國際大賽得獎的光環境花燈設計吸睛。

另外，去年首度邀請「韓國碧昂絲」孝琳追風音樂節表演，首次有韓星登台引發轟動，楊曜表示，最近在學韓語，希望多請一位國際級的韓籍明星來澎湖開唱，敬請民眾期待。追風音樂節在9月12日至10月3日每個週末，觀音亭園區登場，9月13日加碼一場，澎湖追風音樂節超強卡司，將為澎湖掀起另波觀光熱潮。

澎湖追風音樂節光環境花燈設計，屢次在國際大賽獲獎。（澎管處提供）

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