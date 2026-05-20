從太平洋核試到福島災後重建 中山、筑波大學共學成果展登場

中山大學與日本筑波大學共同策劃的國際共學成果展「核．曝露．慢暴力」，即日起到6月5日在中山大學圖書館一樓藝廊展出。（國立中山大學提供）

國立中山大學與日本筑波大學共同策劃的國際共學成果展「核．曝露．慢暴力」，即日起到6月5日在中山大學圖書館一樓藝廊展出。

中山大學說，適逢日本311福島核災15週年，展覽透過報導、漫畫、紙芝居、手札與互動展件，帶領觀眾重新理解「核」議題如何跨越災難事件本身，持續影響環境、社會與世代記憶，源自中山大學社會學系暨跨院選修課程「永續發展與社會創新」。

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這門跨國課程由中山大學社會學系副教授邱花妹、博雅教育中心助理教授吳亦昕與日本筑波大學人文社會學系教授竹谷悅子和吉原由香里共同授課，帶領學生回望1950年代太平洋核子試爆，以及2011年福島核災至今的歷史脈絡。

學生們首先從太平洋核試驗與「第五福龍丸事件」切入，探討核試驗如何影響海洋環境與周邊居民生活，也思考災難記憶如何被記錄與傳遞；接著走入福島受災區，實地了解災後土地復原、社區重建與地方再生的挑戰。

返台後將跨國學習成果轉化為報導、漫畫、手札、紙芝居及圖文展板等多元作品，在圖書與資訊處支持下公開展出，展覽以「第五福龍丸事件」與「東日本大地震311事件」為兩大主軸，從馬紹爾群島承受的太平洋核試驗出發，延伸至1954年比基尼環礁氫彈試爆與日本第五福龍丸號的受曝經驗，呈現重大歷史事件如何深刻改變土地與人民的命運。

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