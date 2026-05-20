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    首頁 > 生活

    癌後重逢再相愛 雲林520婚禮上演浪漫真實偶像劇

    2026/05/20 20:08 記者黃淑莉／雲林報導
    橋頭國小老師王政斌、許眞菱浪漫愛情故事宛如偶像劇。（記者黃淑莉攝）

    橋頭國小老師王政斌、許眞菱浪漫愛情故事宛如偶像劇。（記者黃淑莉攝）

    今天5月20日象徵「我愛你」，又是黃道吉日，雲林縣府下午在古坑華山觀止舉辦2026集團結婚，共有35對新人在親友見證下攜手共度一生，典禮浪漫溫馨。其中一對新人曾因男方罹癌加上工作調動分手，沒想到3年後因工作相遇，再續前緣決定攜手共度人生。

    雲林集團結婚今年邁入第3屆，首次移師到戶外辦理，「以山為證、以綠地為媒」，縣府還提供豐富禮品的大禮包，婚禮由縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人證婚，張麗善祝福每對新人幸福美滿，也不忘為國安問題催生，鼓勵新人勇敢增產報國。

    婚禮主持人分享每對新人的浪漫愛情故事，在麥寮橋頭國小任教的王政斌、許眞菱，多年前在桃園任教時結識相戀，多年前王政斌罹癌，加上工作異動，擔心無法給對方未來，主動提出分手，2人多年沒有聯繫，3年後竟在橋頭國小相遇。

    王政斌說，再重逢時2人都很驚訝，再續前緣後，更珍惜這段姻緣，決定攜手共度人生，去年已完成結婚登記。

    而羅先生與蔡小姐2人交往9年，今年3月已登記結婚，心想還是要有儀式感，報名參加集團結婚。

    有父母比新人還開心說，兒子本來預計在年底登記，得知有集團結婚報名，今天戶外婚禮既浪漫又難忘。

    縣府民政處長蕭德恕說，今年集團結婚報名開放首日即額滿，縣府也準備農特產品大禮包、生活家電等賀禮，現場更抽出首爾來回機票等大獎，替新人送上蜜月祝福。

    羅先生與蔡小姐愛情長跑9年，開心穿著傳統大紅禮服參加雲林集團結婚。（記者黃淑莉攝）

    羅先生與蔡小姐愛情長跑9年，開心穿著傳統大紅禮服參加雲林集團結婚。（記者黃淑莉攝）

    2026雲林縣集團結婚有35對新人參加。（記者黃淑莉攝）

    2026雲林縣集團結婚有35對新人參加。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府贈送新人的大禮包。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府贈送新人的大禮包。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善頒發結婚書約給新人。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善頒發結婚書約給新人。（記者黃淑莉攝）

    2026雲林縣集團結婚在古坑華山觀止舉行，有35對新人在各界見證下結婚。（記者黃淑莉攝）

    2026雲林縣集團結婚在古坑華山觀止舉行，有35對新人在各界見證下結婚。（記者黃淑莉攝）

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