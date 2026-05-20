百元假鈔流入高雄 遇水褪色染紅手

小面額的百元鈔容易被忽略查辨真偽，竟成為了偽鈔集團犯案目標。百元鈔示意圖。（記者洪臣宏攝）

高雄驚傳百元假鈔流竄市面，高雄一間早餐店近日就收到百元假鈔，不只顏色偏淡，碰到水後甚至還會褪色，做工粗糙，偽鈔集團疑利用民眾較少檢查百元鈔的習慣犯案，雖是防不勝防，郵局仍有防偽鈔撇步，民眾須提高警覺辨識真偽。

高雄一間早餐店的老闆娘日前找零給熟客後，熟客發現百元鈔票有問題，經回收查看，這張百元鈔一碰到水就開始褪色，連手套都被染紅。早餐店老闆娘表示，假鈔外觀乍看和真鈔很像，仔細觀察仍可發覺顏色偏粉，當時早餐店忙碌，第一時間根本難以辨認。

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一般店家或超商都是收到千元或五百元鈔票時，多少會特別檢查，大筆金額則透過驗鈔機檢驗，但百元鈔常常被忽視，根本不會逐張確認，尤其早餐店、超商等現金流動快速的場所。

「真鈔有凹凸感 紙質有韌性」

中華郵政高雄分局儲匯部門提醒，辨識真鈔可先觀察凹版印刷，真鈔表面摸起來會有凹凸感，紙質也較有韌性；假鈔容易髒污、紙張脆弱，整體質感差異明顯。假鈔形式很多，不一定使用相同材質，只要多留意印刷與紙質細節，仍有機會提前辨識。

以往普遍認為偽造小面額鈔票不符製造成本，因而較少成為偽鈔集團製造目標，但如今連百元鈔都出現假鈔，也讓民眾得提高警覺，以免荷包失血。

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