檳榔抽驗檢出禁用農藥 學者籲補強管理漏洞

紅灰檳榔（無包葉）與白灰檳榔（有包葉）。（圖由台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟提供）

檳榔本身已被世界衛生組織國際癌症研究總署（IARC）列為1級致癌物，但最新研究再發現，市售檳榔還存在農藥殘留與重金屬暴露問題；學者呼籲，政府應建立定期抽驗、源頭溯源與供應鏈管理制度，補強檳榔長期缺乏完整管理的漏洞。

成功大學公共衛生學系副教授王亮懿研究團隊與陽光基金會合作，抽驗全台19縣市市售檳榔產品，共211件樣本，發現整體農藥殘留不合格率達84.8%，甚至檢出已禁用農藥。這項研究已刊登於最新一期《台灣公共衛生雜誌》。

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研究團隊分別於2023年及2025年抽驗檳榔產品，包括檳榔子、白灰檳榔及紅灰檳榔等，共計211件樣本，全數進行農藥殘留檢驗；另於2025年從各縣市再抽取19件樣本檢驗重金屬。

研究結果顯示，含荖葉的白灰檳榔問題最明顯，不合格農藥數量為檳榔子的3.23倍，且檢出11種以上不合格農藥殘留的比例有增加趨勢，2023年約占27%，至2025年已增至53%。

進一步分析發現，2023年樣本共檢出67種農藥，2025年則檢出76種；殘留農藥以益達胺、陶斯松、達滅芬、加保扶及克凡派最常見。其中，陶斯松已於2024年4月全面禁用，但研究仍在2025年樣本中檢出4件；另包括加保扶、芬普尼、覆滅蟎等部分禁用農藥，也仍出現在市售檳榔產品中。

重金屬方面，研究抽驗19件樣本，鉛、鎘、砷檢出率皆超過8成，其中紅灰檳榔在鉛、鎘、砷3項皆達100%檢出。王亮懿指出，重金屬來源未必來自檳榔本身，而可能與加工添加物有關，包括熟石灰、中藥粉、甘草粉、香料及色素等，因缺乏國家標準與管理，恐增加暴露風險。

王亮懿表示，本研究希望建立「檳榔健康危害防制法」施行前的全國基線資料。檳榔嚼食本就是口腔癌重要危險因子，若再加上農藥殘留與重金屬暴露，對健康的潛在風險更值得重視。他建議，未來應建立定期抽驗、源頭溯源及供應鏈管理機制，不能讓檳榔長期處於管理灰色地帶。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟則呼籲，政府應加速推動「檳榔健康危害防制法」，補足產品安全、兒少保護及販售管理等規範缺口。

白灰檳榔。（圖由台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟提供）

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