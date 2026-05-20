高雄鳳凰花開 賴瑞隆推薦私房景點

大坪頂的鳳凰花開，火紅的花色宛如燃燒的火焰。（賴瑞隆提供）

每年5月至7月是鳳凰木盛開季節，火紅的花色宛如燃燒的火焰，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆在臉書推薦大坪頂賞花的私房景點，「花期限定，請民眾快衝！」

高雄小港大坪頂因地勢開闊、綠化有成，加上季節限定的花期美景，近期成為熱門的休閒地標。此區結合了賞景、散步與美食，是民眾遠離塵囂的好去處，連賴瑞隆也拍攝影片推薦

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賴瑞隆分享指出，小港大坪頂的景觀咖啡廳及木棧道，最近成了熱門地標，這裡地勢極佳，一直是塊缺乏植栽點綴的潛力坡地；當年他剛當上立委，堅持推動「前鎮小港種植10萬棵樹木」，邀集工務局及國營企業，依照坡度特性，增加植栽層次及豐富度，種植台灣欒樹及鳳凰木，後來更爭取超過3000萬元打造坪鳳共融遊戲場。

賴瑞隆說，如今樹苗已經成林，每到盛夏就是整片壯麗的大橘色花海配上無敵市景。一點一滴的踏實努力，正在高雄每個角落開花結果，未來他會用同樣的執行力，讓高雄更加美好。

網友紛紛留言說「超美的鳳凰木，高雄又一處美景」、「真的好美」、「想去!」

賴瑞隆推薦大坪頂的鳳凰花開美景。（圖擷自賴瑞隆臉書）

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