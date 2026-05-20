勞動部助產業留才 資深移工變身公司關鍵幹部

勞動部的「移工留才久用方案」，協助泰籍的平佳隆成功轉任中階技術人力，繼續在公司發揮所長。（勞發署雲嘉南分署提供）

來台打拚已16年的泰籍男子平佳隆（譯名），不到20歲就隻身至仁德區的設備壓鑄大廠上班，一直表現良好，晉升小組長，適逢勞動部祭出「移工留才久用方案」，轉任中階技術人力，成為公司關鍵幹部，繼續發揮所長。

平佳隆來台時就在台南仁德的葉信工業上班，擔任機台作業員，因語言不通，工作與生活都充滿挑戰，但不因此退縮，利用暇餘自學中文，從閱讀書籍到透過網路學習，逐步提升聽說讀寫能力。

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平佳隆認真進取，不僅能獨立閱讀中文作業流程，也成為公司與泰國移工間的重要溝通橋梁；在上級培訓與自身努力下，來台6年後，晉升為高壓鑄造組長，負責現場管理，以及新人指導，工作表現深受肯定。

平佳隆熟悉產線與管理，公司希望留任優秀人才，在「移工留才久用方案」協助下，2023年成功轉任中階技術人力，得以不受工作年限的限制，持續留台發展。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，截至目前，全國已有超過7萬名移工成功轉任外國技術人力，顯示政策已逐步發揮留才效益；35歲的平佳隆就是一例。

平佳隆感謝公司長期提供良好工作環境與生活照顧，讓自己能安心上班，轉任中階技術人力後，對未來規劃更加穩定，也希望持續在崗位上發揮專長。

葉信工業管理部課長葉三榮表示，公司目前已有4名移工成功轉任中階技術人力，對企業而言，不僅能降低人力流動衝擊，也能留住熟悉製程與具備管理能力的關鍵人才，有助企業穩定發展與技術傳承。

平佳隆成功轉任中階技術人力，不受年限，得以繼續在公司發揮所長。（勞發署雲嘉南分署提供）

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