因應少子化、高齡化 幼老共學南區人才培育中心揭牌

幼老共學南區人才培育中心啟用，學子們體驗相關課程。（嘉藥提供）

應對少子化與高齡化的雙重挑戰，政府積極推動「代間教育」，幼老共學南區人才培育中心今天揭牌，將透過創新課程設計，協助養成具備跨世代照護能力的專業人力。

幼老共學南區人才培育中心就設在嘉南藥理大學幼保大樓內，由教育部大學社會責任（USR）「幼老共學實踐計畫」團隊積極推動，未來該校幼保系教師也都將成為「種子教師」，把相關的專業知能融入常規課程；預計每學期開辦2至3次的培訓，並安排到有幼老共學的幼兒園見習，增加實務經驗。

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人才培育中心強調，「幼老共學」是種打破世代隔閡的教育模式，不僅場域共享，更在心靈連結，結合相關課程，讓活潑的幼童與智慧的長者共處、共玩、共學；對長輩而言，透過與幼童互動，能有效提升自尊感、社會參與度，重新找回「被需要」的生命價值；對幼兒來說，能在自然的互動中學習尊重長輩，培養同理心、耐受力，建立正確的生命觀，以及跨世代溝通能力

目前全國有21家全學期幼老共學課程辦理學校，105家幼老共園體驗營辦理學校。嘉藥校長張翊峰表示，南區人才培育中心揭牌是將醫藥照護專業轉化為社會溫暖力量的具體實踐，希望成為南部代間共榮的推手，未來將持續深化產官學連結，讓「幼老共學」在南部開枝散葉，打造一個真正跨代無礙、充滿愛與溫度的學習體系。

幼老共學南區人才培育中心設在嘉南藥理大學，正式揭牌。（嘉藥提供）

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