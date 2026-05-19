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    首頁 > 生活

    屏東伯大尼憨兒種植玉荷包採收了 捐款3600元送1箱

    2026/05/19 15:40 記者葉永騫／屏東報導
    屏東伯大尼種出的玉荷包又甜又好吃。（記者葉永騫攝）

    屏東伯大尼種出的玉荷包又甜又好吃。（記者葉永騫攝）

    屏東伯大尼憨兒在里港鄉種植的玉荷包已經採收了，憨兒們忙著裝箱，3台斤裝1箱，今年的品質相當高，又甜又好吃，希望在1個星期內能夠有善心人士捐款訂購，伯大尼之家表示，這些玉荷包都是王姓老農教授憨兒種植的，大約生產出1000箱，只要捐款3600元就送玉荷包1箱，5000元再送蜂蜜1瓶。

    屏東伯大尼之家收容了108位的身心障礙無依的孩子，有一半的孩子是無法自理，里港鄉的王姓老農民將家中1公頃種植玉荷包的農地讓伯大尼的憨兒能學習種植，生產的玉荷包則全捐給伯大尼做為募款之用，讓憨兒能夠有地方活動也能做一些簡單的工作和技能，今年種出的玉荷包又大又甜，由於採收期只有短短1個星期，因此伯大尼的師生全體出動採收玉荷包，在經過清洗、包裝後，要送給捐款的善心人士，只要捐款3600元就送3斤裝的玉荷包1箱，捐款5000元再送玉荷包1箱再加天然蜂蜜1瓶，預計今年有1千箱，希望社會大眾能夠踴躍捐款幫幫這些無依的憨兒。

    伯大尼總督導李韻珊表示，伯大尼的憨兒在老農民的教導下種出的玉荷包品質相當高，每顆又大又甜又好吃，相當感謝老農民的善心，也希望有更多的捐款來協助伯大尼照顧這些憨兒。

    屏東伯大尼的師生正在清洗玉荷包裝箱。（記者葉永騫攝）

    屏東伯大尼的師生正在清洗玉荷包裝箱。（記者葉永騫攝）

    屏東伯大尼之家的玉荷包採收了，師生正在裝箱。（記者葉永騫攝）

    屏東伯大尼之家的玉荷包採收了，師生正在裝箱。（記者葉永騫攝）

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